Tavshed i Lyngby, men græsset er klart - trods rygter om det stik modsatte

Fodbold: Der er fortsat tavshed i Lyngby omkring et eventuelt salg og dermed en mulig redning af klubben. Spillerne gik til træning tirsdag kl. 11 og ville ikke udtale sig. Det ville den såkaldte groundkeeper, der plejer plænen på Lyngby Stadion dog gerne. Han afkræftede ondsindede rygter fra andre dele af pressen om, at banen ikke vil kunne bruges på søndag, da Lyngby ikke har råd til at betale for at få tændt varmelegemerne. Selv om der er en smule frost i banen kan kampen Lyngby-Brøndby nemlig sagtens gennemføres, forsikrede han Politikens udsendte. Hvis altså klubben ikke er gået konkurs inden. Lyngby-spillerne sendte i sidste uge påkrav til ledelsen omkring udbetaling af den udeblevne januarløn. Den skal gå ind senest kl. 23.59 med mindre spillerne beslutter - eller har besluttet - at forlænge fristen.

Fodbold: Chelsea-manager Antonio Conte erkender, at han kan være fyringstruet i Premier League-klubben efter to nederlag på stribe til mindre klubber. Mandag blev det 1-4 ude mod Watford.

Foto: Tim Ireland/AP Antonio Conte (t.h.) har tabt seks ligakampe i denne sæson - en flere end i mesterskabssæsonen 16/17.

»I morgen er en ny dag. Enten er jeg Chelsea-træner, eller også er jeg ikke. Hvad er problemet? Jeg sover uden problemer i nat«, sagde Conte ifølge AFP efter kampen.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Ringkøbing-TTH Hol. (k) 21.15 Cykling: 6-dagesløb, finale, Ballerup 04.30 Basketball: Golden State-Oklahoma TV3 Sport 16.00Fodbold: U19, Inter-Spartak Moskva 18.00/21.00Futsal: EM i Slovenien. 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Las Vegas TV3 Max 18.30 Fodbold: Paderborn-Bayern M. 20.45 Fodbold: Leverkusen-Bremen Eurosport 2 10.30 Cykling: Tour of Dubai 21.00 Fodbold: Swansea-Notts County Vis mere

Håndbold: Ekslandsholdsspiller Mette Gravholt vender hjem til Danmark efter bare tre måneder i tyske Neckarsulmer. Det skyldes familiære årsager, oplyser hun til TV 2 Sport.

Fodbold: Den engelske Premier League overvejer at indføre en vinterpause, når en ny tv-aftale skal forhandles på plads. Det skriver BBC. »Vi prøver at finde ud af, hvordan man kan belaste spillerne mindre, men samtidig sørge for at de får en vinterpause«, lyder det fra Premier League-organisationen. En ny tv-aftale gælder fra 2019/20.

Basketball: Tyske Dirk Nowitzki har på endnu et parameter skrevet sig ind i NBA-historien. Den 39-årige rundede natten til tirsdag 50.000 spilleminutter, men måtte gå fra banen som taber, da Dallas Mavericks blev slået 101-104 af Los Angeles Clippers.

Spil: Er du god til at ramme plet, når det gælder udfald af kampene i Superligaen i fodbold? Så er der nu mulighed for at komme i clinch med Politikens sportsredaktør Søren-Mikael Hansen. Før hver runde kan du bringe dig selv i spil til en dyst i ciffertips mod redaktøren. Send en mail med navn og adresse til tips@pol.dk senest 36 timer inden kickoff på rundens første kamp - i denne uge torsdag 8. februar kl. 07.00 - for at være med. Ugens spil bliver offentliggjort på politiken.dk en time før rundens første kamp.

Ishockey: Toronto vandt 7-4 mod Anaheim, men målmand Frederik Andersen måtte forlade isen skadet efter at være blevet ramt af en skøjte i hovedet. Det gjorde ham groggy og ude af stand til at fortsætte. »Han ser ud til at have det godt, og så må vi se, hvordan det ser ud til træning i morgen (tirsdag, red.)«, siger Torontos cheftræner Mike Babcock ifølge nhl.com.

Amerikansk fodbold: 103,4 millioner amerikanere så Super Bowl-kampen på tv i søndags. Det er det lavest antal i ti år, oplyser analysefirmaet Nielsen ifølge AP.

Håndbold: Team Esbjerg har lavet en toårig aftale med den norske back Kristine Breistøl, der tiltræder til sommer. Den 24-årige skifter fra storklubben Larvik.