Christian Eriksen rækker ud efter prestigefyldt hæder

Fodbold: Christian Eriksen er efter en blændende måned for Tottenham i Premier League nomineret til den prestigefyldte titel som månedens spiller. Eriksen lavede en enkelt assist og scorede to gange i fem kampe i januar – og kronede måneden den 31. med et mål efter bare 11 sekunder i storkampen mod Manchester United. Prisen som månedens spiller er blevet uddelt siden 1994, og ingen dansker har endnu vundet. Holdkammeraten Jan Vertonghen er ligeledes nomineret sammen med Sergio Agüero (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea) og Callum Wilson (Bournemouth).

Tennis: Simona Halep er endnu ikke kommet sig over strabadserne mod Caroline Wozniacki i Australian Open-finalen og har meldt afbud til en landsholdsopgave med Rumænien i Fed Cup i den kommende weekend. Hendes deltagelse i næste uges WTA-turnering i Doha, hvor der måske er revanchemulighed mod Wozniacki, skulle derimod ikke være i fare.

Fodbold: FC København har rykket den 19-årige angriber Jonas Wind op i klubbens førsteholdstrup. Jonas Wind er søn af FCK-holdleder og tidligere landsholdsmålmand Per Wind. Unge Wind er foreløbigt nået til Danmarks U19-landshold.

Fodbold: Huddersfield med de tre danskere Jonas Lössl, Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Philip Billing spillede sig vej til 5. runde af FA Cuppen, da de sejrede 4-1 på udebane over Birmingham i en dramatisk omkamp, der varede 120 minutter. I den forlængede spilletid scorede Steve Mounié, Rajiv van La Parra og Thomas Ince så for gæsterne og bookede billet til et møde med Manchester United i næste runde.

Philip Billing får luft for lidt frustrationer, men den unge danske midtbanemand kunne alligevel gå fra banen som vinder. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Swansea er også videre efter voldsomme 8-1 hjemme over Notts County, er var nede 1-4 allerede ved pausen.

Olympisk: Historisk set har to af verdens største specialforbund nærmest altid haft en plads i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), men de tider hvor Det Internationale Atletikforbund (IAAF) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) sidder med ved bordet, er tilsyneladende forbi. IAAF og Fifa har stået uden indflydelse i IOC siden de to forbunds tidligere præsidenter Lamine Diack og Sepp Blatter for et par år siden havnede i store korruptionsskandaler. Arvtagerne i IAAF og Fifa, Sebastian Coe og Gianni Infantino, havde onsdag mulighed for at blive valgt til IOC, men kom ikke i betragtning. Sebastian Coe kan ifølge iagttagere været blevet vraget, fordi han holdt fast i en totaludelukkelse af det dopingplagede Rusland til OL i Rio i 2016, mens IOC i en kontroversiel afgørelse i stedet lod det være op til de enkelte specialforbund at udstikke startforbud til russiske atleter. Gianni Infantino er siden han tiltrådte som Fifa-præsident af kritikere blevet beskyldt for ikke at arbejde for en tiltrængt ledelsesdemokratisering.

Formel 1: Kevin Magnussen oplyser til B.T., at han flytter fra Danmark til Dubai, der fremover vil være base. »Jeg kan spare rigtig mange rejsedage ved at bo i Dubai - dage jeg kan bruge på fysisk træning, restitution og så videre. Altså på noget, der forhåbentlig kan gøre mig til en bedre Formel 1-kører«, siger Magnussen til avisen.

Fodbold: Pierre Kanstrup, som AGF hentede i Sønderjyske i sommeren 2017, er udpeget som ny anfører i den store Aarhus-klub. Han tage rover efter angriberen Morten ’Duncan’ Rasmussen, som er skiftet til en klub i Polen.

Doping: Situationen omkring de mange OL-udelukkede russiske atleter ligner mere og mere tumultarisk og farceagtigt forløb. Nu skal sportsdomstolen CAS vurdere yderligere 15 appelsager, inden legene åbnes fredag. I alt vil 47 russiske atleter prøve at tvinge sig adgang til legene i Sydkorea. De 13 atleter og to trænerne formåede ikke at bestå et obligatorisk baggrundstjek fra IOC. Tjekket er indført, efter at Rusland systematisk snød med doping under OL i Sotji i 2014. IOC holder fast i, at de ikke behøver invitere de russiske atleter, der eventuelt vil få medhold ved CAS.