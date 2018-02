Udlejet spiller fortryder: Jeg vidste ikke, klubben lå på en ø

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Nykøbing F.-København (k) 20.45 Fodbold: Feyenoord-Groningen 2.00 Basketball: Washington-Boston TV3 Sport 18.00/21.00 Futsal: EM i Slovenien 20.00/22.30 Dart: Premier League 1.05 Ishockey: Buffalo-NY Islanders TV3 Max 19.00 Håndbold: R. Neckar Löven-Lemgo (m) Kanal 5 5.30 OL: Curling (mixed) 2.00 OL: Freestyle, pukkelpist (k) 2.45 OL: Kunstskøjteløb, kort program (m) 3.45 OL: Freestyle, pukkelpist (m) Eurosport 2.00 OL: Kunstskøjteløb (m) 3.30 OL: Kunstskøjteløb, parløb Eurosport 2 21.30 Fodbold: Valencia-Barcelona 1.55 OL: Freestyle, pukkelpist (k) Vis mere

Fodbold: Oussama Tannane er godt nok marokkansk landsholdsspiller, men har endnu ikke afsat sig de helt store fodaftryk i international fodbold. Nu risikerer Saint-Etienne-spilleren til gengæld at blive 'verdensberømt' for sine udtalelser efter at have afsluttet et lejeophold hos Las Palmas på Gran Canaria. »Jeg skulle aldrig været skiftet til Las Palmas. Da jeg sagde ja, vidste jeg ikke engang, at klubben ligger på en ø. Jeg følte mig aldrig hjemme, og jeg indså hurtigt, at det ville være svært at tilpasse mig uden mine venner og familie«, siger den 23-årige Tannana ifølge den spanske sportsavis Marca. Tannane er født i Marokko, der ligger et par hundrede kilometer fra de kanariske øer, men flyttede tidligt med familien til Holland og nåede at spille på det hollandske U21-landshold, inden han valgte at repræsentere sit fødeland.

Foto: Finn Frandsen Selv om bogstaverne vakler, så vil Lyngbys spillere stå oprejst på søndag.

Fodbold: Konkurstruede Lyngby gennemfører søndagens kamp i Superligaen mod Brøndby. Det oplyser Divisionsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen, i en sms til Ritzau. »Jeg kan bekræfte, at LB (Lyngby Boldklub red.) har informeret os om, at kampen spilles som planlagt søndag på Lyngby Stadion«, skriver Peter Ebbesen. At Lyngby trods økonomiske udfordringer kan spille fodbold skyldes stor lokal opbakning. Lyngby-Taarbæk Kommune har åbnet for varmen, så banen kan blive frostfri, og sikkerhedsfolk og cafepersonale arbejder uden søndag uden at skulle have betaling for det, skriver dr.dk.

Golf: Thorbjørn Olesen indledte som feltets eneste dansker World Super 6-turneringen i australske Perth med en runde i 70 slag, der placerer ham på en delt 33.-plads, 6 slag efter den førende australier, Brett Rumford, der lavede bogey på 1. og 3. hul, men derefter leverede 10 birdies på de resterende 15 huller.

Håndbold: GOG har forlænget kontrakten med den 20-årige fløjspiller Emil Jakobsen, så den løbet til 2021.

Fodbold: Fifa, Det Internationale Fodboldforbund, har oprettet dopingsager mod to russiske fodboldspillere, oplyser den russiske vicepremierminister Vitaly Mutko til nyhedsbureauet Tass. Det drejer sig om Ruslan Kambolov fra Rubin Kazan og 25-årige Ivan Knyazev, der har en fortid på U21-landsholdsspiller, men det seneste år har spillet i en sekundær russisk liga.

Foto: Tony Dejak/AP Ud over sine scoringer og assister bidrog LeBron james (tv.) med nogle afgørende blokerinegr i kampen mod Minnesota Timberwolves og Jimmy Butler (th.).

Basketball: James Harden scorede 41 point, da Houston Rocket med 109-101 over Miami Heat vandt den 6. sejr i træk og den 10. i alt i 11 kampe i NBA. Det var ottende gang i karrieren, Harden scorede mindst 40 point. Cleveland Cavaliers havde kun vundet 6 af de seneste 10 kampe, inden det i en ekstremt jævnbyrdig kamp mod Minnesota Timberwolves blev 140-138. Føringen skiftede 34 gange i løbet af kampen, der røg i forlænget spilletid, da LeBron James udlignede med en 3-pointscoring LeBron James satte også ved 138-138 en afgørende blokering med 15 sekunder tilbage af den forlængede spilletid, hvorefter han i sidste sekund lavede den afgørende scoring til 140-138. LeBron James scorede 38 point, havde 15 assists og snuppede 10 rebounds i kampen.

Fodbold: To tidligere holdkammerater fra FC Midtjylland stod i aftes over for hinanden, da Ajax på udebane besejrede Roda 4-2 i den hollandske Eresdivisie. Rasmus Nissen fik debut som højre back for Ajax, der også havde Lasse Schøne på holdet, mens Patrick Banggaard optrådte i Rodas midterforsvar. Ajax er fortsat uden den skadede Kasper Dolberg, men hans 34-årige afløser, Klaas Jan Huntelaar, scorede til både 3-1 og 4-2 og er nu Ajax' topscorer med 9 ligamål. David Jensen holdt endnu en gang nullet for Utrecht, der vandt 1-0 over Sparta Rotterdam med Frederik Holst som højre back.