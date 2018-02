AGF sikrer back omgående efter hans brud med Lyngby

Fodbold: Forsvarsspilleren Casper Højer Nielsen har fået foråret på plads efter sit brud med Lyngby Boldklub i onsdags, da han fik ophævet sin kontrakt som følge af manglende lønudbetaling. Fredag er han blevet præsenteret som ny spiller i AGF, hvor han egentlig først skulle være tiltrådt efter sommerferien. Hans kontrakt løber frem til og med 31. december 2021. Det skriver AGF på sin hjemmeside.

»Jeg var begyndt at glæde mig til sommer, hvor det jo oprindeligt var planlagt, at jeg skulle starte i AGF. Så selv om det er på en trist og turbulent baggrund, er det en stor glæde, at det allerede er faldet på plads nu«, siger Casper Højer Nielsen. I AGF får han David Nielsen som cheftræner. De to kender hinanden fra trænerens ophold i Lyngby, som han forlod i oktober til fordel for AGF.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR1 12.00 OL: Åbningsceremoni TV 2 Sport 17.00 Badminton: DM-semifinaler 1.00 Basketball: Chicago-Minnesota 2.20 Basketball: Detroit-LA Clippers TV3 Sport 20.45 Fodbold: Millwall-Cardiff 1.05 Ishockey: NY Islanders-Detroit TV3 Max 19.00 Fodbold: Horsens-FC Midtjylland Kanal 5 2.00 OL: Snowboard, slopestyle (m) Canal9 20.45 Fodbold: Fiorentina-Juventus Eurosport 5.30 OL: Curling - Schweiz-Norge (mix) 1.40/3.00 OL: Snowboard, slopestyle (m) 03.30 OL: Alpint, styrtløbstræning (m) Eurosport 2 21.00 Fodbold: Ath. Bilbao-Las Palmas 03.00 OL: Alpint, styrtløbstræning (m) Vis mere

NFL: En underskrift til 835 millioner kroner. NFL-quarterbacken Jimmy Garoppolo kan godt begynde at se sig om efter en ny bil og et hus med svømmepøl i San Francisco-området. Torsdag aften sikrede han sig nemlig en femårig kontrakt som quarterback for San Francisco 49'ers. Den indbringer ham ifølge amerikanske medier med kendskab til handlen i gennemsnit 27,5 millioner dollar eller 167 millioner kroner om året, hvilket ifølge nyhedsbureauet AP er rekord. Den tidligere rekordkontrakt tilhørte Detroit Lions' Matthew Stafford.

Foto: Steven Senne/AP Jimmy Garoppolo, der er kommet til San Francisco 49'ers fra New England Patriots, bliver en meget rig mand i nærmeste fremtid.

Jimmy Garoppolo kom til 49'ers i et trade fra New England Patriots i den forgangne sæson. Her var han backup for den legendariske quarterback Tom Brady. Patriots fik et valg i anden runde i 2018-draften til gengæld. I 49'ers fik Garoppolo chancen for at vise sit værd. Og den greb han. I så høj grad, at 49'ers ikke turde lade ham teste det åbne marked.

Fodbold: Danmarks mandlige landshold møder Panama i en træningskamp på Brøndby Stadion. Det skriver DBU på sin hjemmeside. Det sker som led i forberedelserne til sommerens VM-slutrunde i Rusland, hvor Danmark i gruppespillet skal møde Peru, Frankrig og Australien. Kampen spilles på Brøndby Stadion 22. marts og fløjtes i gang klokken 20. Det ligger også fast, at Danmark møder Sverige på udebane i en træningskamp 2. juni. Sverige er ligesom Danmark med ved VM-slutrunden.

Fodbold: Sydbank Park står foran en makeover, og den kommer tidligere end planlagt. Haderslev Byråd har nemlig besluttet, at udvidelsen af superligaklubben Sønderjyskes stadion skal fremrykkes, så det skal stå klar senest i udgangen af 2019. Det skriver JydskeVestkysten fredag. Beslutningen er taget i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018, og den vækker glæde hos Sønderjyskes direktør, Klaus B. Rasmussen. »Det bliver stort. Nu fremtidssikrer vi superligastadion og gør det endnu sjovere at gå til fodbold«, siger han til JydskeVestkysten.

Fodbold: Lyngby Boldklub ser i 11. time ud til at undgå en truende konkurs. En gruppe af lokale investorer er tæt på at kunne sikre en redning af klubben. Det oplyser advokat Lars Borring, der er talsmand for investorerne, til TV 2 Sport efter forhandlinger med klubben. »Vi har for så vidt nok til, at vi kan redde klubben lige her og nu, men vi er nødt til at se på en mere langsigtet løsning, så spillerne ikke kun får løn i en måned, men også får resten af sæsonen ud. Og så vi har god tid til at planlægge, hvordan klubben bliver en fornuftig forretning«, siger Lars Borring. »Derfor mangler vi lige nu de sidste fire-fem-seks millioner kroner, og vi arbejder ret hårdt på at skaffe dem«, oplyser han til TV2 Sport.