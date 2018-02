OL-døgnet: I dag bliver de første medaljer fordelt i Sydkorea

FOR ABONNENTER

Susanne Fryland bliver angrebet fra to fronter i retssagen om svindel for over 100 millioner kulturkroner i film- og tv-branchen.

Bagmandspolitiet har rejst tiltale mod Fryland og Johan Schlüter og forsøger at bevise, at advokaterne har bedraget de rettighedshavere, hvis tarv Fryland og Schlüter ellers fik penge for at varetage.

Samtidig anklager Schlüter og en tredje partner og medejer, Lars Halgreen, i det daværende Johan Schlüter Advokatfirma Susanne Fryland for at stå bag hele miseren. De mener, at hun har snydt dem og bærer ansvaret for, at Producentforeningen tirsdag rejste et erstatningskrav på ikke mindre end 100 millioner kroner.

Selv siger Susanne Fryland, at »nogen« har gjort hende til »syndebuk«. Hun siger også, at hun har »en fornemmelse af, at anden runde bliver noget sjovere«. Altså retssagen. Eller rettere, det sagde hun i 2015 til Sjællandske Dagblad.