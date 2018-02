OL-døgnet: Taget på skøjtehallen lettede, da Sydkorea fik sit første guld

Medaljefordelingen Efter 4 discipliner Guld Sølv Bronze Holland 1 2 1 Tyskland 1 0 0 Sydkorea 1 0 0 Sverige 1 0 0 Norge 0 2 0 Tjekkiet 0 0 1 Finland 0 0 1 Atleter fra Rusland 0 0 1

Direkte sport i tv Lørdag DR1 10.55 Langrend, skiatlon 15 km (k) 12.05 Skiskydning, sprint (k) 13.45 Skihop (m) DR3 10.55 Short Track, 1500 m (m) Kanal 5 06.00 Snowboard, Slopestyle (m) 08.15 Langrend, 15 km skiatlon (k) 09.20 Ishockey, Japan-Sverige (k) 13.10 Ishockey, Schweiz-Korea (k) 02.00 Snowboard, Slopestyle (m) 03.45 Kunstskøjteløb, kort progr. (k) Eurosport 05.00 Snowboard, slopestyle (m) 08.05 Langrend, skiatlon (k) 01.40 Snowboard, slopestyle (m) 03.00 Alpint, styrtløb (m) 04.30 Kunstskøjteløb (k) Eurosport 2 08.30 Ishockey (k) 13.00 Ishockey (k)

Speedskating: Allerede på dagen efter åbningen af de olympiske vinterlege i Pyeongchang kom værtsnationen på tavlen, og det endda med en medalje af fineste karat. Og selvfølgelig faldt den i Sydkoreas paradedisciplin, speedskating på shorttrack. Manden, der forløste en hel nations håb om succes, var Lim Hojun, der kom først over stregen efter 1.500 meter, og dermed nærmest fik taget i skøjtehallen til at løfte sig. Sølvet gik til Sjinkie Knegt fra Holland, mens Semen Elistratov fra olympiske atleter fra Rusland fik bronze.

Speedskating: Holland er ikke nogen stor vintersportsnation - når man lige ser bort fra hurtigløb på skøjter. Det blev understreget i kvindernes 3.000-meterløb, hvor Holland vandt guld. Og sølv. Og bronze. Det er første gang i den olympiske historie, alle tre medaljer går til samme nation i hurtigløb på skøjter. Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst og Antoninette de Jong sørgede også for, at Holland efter fire afviklede discipliner i Pyeongchang topper medaljestatistikken.

Skiskydning: For fire år siden deltog Laura Dahlmeier som 20-årig i fem discipliner uden at vinde en OL-medalje i Sotji, men siden har tyskeren vundet 11 VM-medaljer og 19 individuelle World Cup-sejre, inden hun i dag indledte OL med at vinde guldet i sprintdisciplinen. Som den eneste i top-19 skød Dahlmeier fejlfrit, hvilket banede vejen for en sejr 24 sekunder foran norske Marte Olsbu og yderligere 2 sekunder for Veronika Vitkova, Tjekkiet.

Langrend: Det kunne næsten ikke være bedre set fra et svensk synspunkt. Charlotte Kalla vandt den første guldmedalje ved vinter-OL i skiatlon over 2 gange 7,5 km. Og ikke nok med det, hun henviste den norske arvefjende Marit Bjørgen til sølvpladsen. Den norske veteran førte ellers over lange strækninger af løbet, der foregår i henholdsvis klassisk og fri stil. Men mod slutningen trak Charlotte Kalla uimodståeligt fra og satte Bjørgen. Krista Pärmäkosi fra Finland vandt bronze. Kalla har tidligere vundet guld på 10 km og i stafetten, mens Bjørgen nu står noteret for 12 olympiske medaljer - heraf 6 af guld.

Ishockey: Sveriges kvinder åbnede den olympiske turnering med en smal 2-1-sejr over Japan. Sverige kom foran i 1. periode, men Japan fik svaret igen med en udligning i 2. periode. Svenskerne scorede det afgørende mål efter knap to minutters spil af 3. periode.

Hacking: It-stormagten Sydkorea blev midt under åbningsceremonien ramt af et hackerangreb, der blandt andet lagde internetforbindelsen i alle pressecentrene ved vinter-OL ned i et par timer. I en pressemeddelelse undskylder organisationskomiteen, men skriver i samme åndedrag, at sikkerheden for tilskuere og atleter ikke på noget tidspunkt var i fare.

Snowboard: De to canadiere Mark McMorris og Max Parrot var bedst, da der var kvalifikation til finalen i slopestyle. Med scorer på henholdsvis 86.83 og 87.36 point sendte det en klar besked til konkurrenterne før søndagens finale i Phoenix Snow Park. Men den norske teenager Marcus Kleveland viste, at han måske også kan lege med i medaljekampen. Den 18-årige Kleveland, der har vundet X-Games to gange, scorede 83.71 point og var yderst tilfreds. »Jeg skal ikke arbejde på noget som helst. Jeg skal bare have en pizza og slappe af før finalen«, sagde den selvbevidste nordmand.

Medaljer: Lørdag er dagen, hvor de første olympiske medaljer skal uddeles. Der skal blandt andet findes olympiske mestre i kvindernes skiskydning over 7,5 km og kvindernes skiatlon. Derudover konkurreres der i skihop samt speedskating på både kort og lange bane.