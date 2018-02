OL-døgnet: Teenager vinder legenes første guld til USA

Snowboard: Den blot 17-årige amerikaner Redmond Gerard havde de bedste nerver, da slopestyle skulle afgøres, og han vandt guldet foran de to canadiere Max Parrot og Mark McMorris. Med et perfekt gennemløb satte den amerikanske teenager konkurrenterne under pres, og Mark McMorris kunne ikke stå for det med mislykkedes med et spring, og det samme gjorde nordmanden Markus Kleveland, der var med i medaljekampen. Som sidste mand løb Max Parrot, og han undgik at lave fejl, hvilket sendte ham op på sølvpladsen.

Alpint: Herrernes styrtløb, der traditionen tro indleder de alpine konkurrencer ved vinter-OL, kunne ikke gennemføres på grund af stærk vinder over Jeongseon, hvor pisten er placeret. Arrangørerne oplyser, at træningen til styrtløbsdelen af den kombinerede konkurrence mandag ligeledes er aflyst. Styrtløbet er nu i stedet fastsat til gennemførelse torsdag 15. februar. Udsættelsen får også konsekvenser for mændenes Super-G, der rykkes en dag fra 15. til 16. februar.

Direkte OL i tv DR1 12.05 Skiskydning, 10 km sprint (m) DR3 07.55 Hurtigløb, 5.000 m (m) Kanal 5 13.00 Freestyle, pukkelpist (k) 02.00 Snowboarding, slopestyle (k) 03.45 Kunstskøjteløb, parløb Eurosport 05.45 Kunstskøjteløb 07.15 Langrend, skiatlon (m) 01.40 Alpint, storslalom (k) 03.00 Snowboard, slopestyle (k) 03.45 Kunstskøjteløb, holdkonkurrencen Eurosport 2 08.30 Ishockey (k) 13.00 Ishockey (k) Vis mere

Curling: Canada, Schweiz og olympiske atleter fra Rusland er klar til semifinalen i den nye olympiske mixed-turnering, mens Norge og Kina skal ud i en gyser senere søndag om den sidste plads i medaljekampene. Canadas hold slutter bedst efter den indledende runde med blot et nederlag i de 7 kampe, mens Schweiz tabte to og de olympiske atleter fra Rusland 3. Semifinalerne spilles mandag. Danmark har ikke været repræsenteret i denne disciplin, men har hold med hos både mænd og kvinder.

Ishockey: Koreas forenede kvindehold fik langt fra nogen drømmestart på den olympiske turnering, tværtimod. Schweiz, der vandt bronze ved OL i Sotji for fire år siden, knuste de koreanske kvinder og vandt 8-0 efter en kamp, hvor skudstatistikken sagde 52-8 i alpelandets favør. 19-årige Alina Müller scorede de fire første schweiziske mål.