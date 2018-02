Sportsdøgnet: Debutant med fortid i Esbjerg tager pippet fra Manchester United

Direkte sport i tv Søndag DR1 16.30 Håndbold: Nykøbing F.-FC Midtjylland (k) TV 2 Sport 12.30 Fodbold: Ajax-Twente 14.30 Fodbold: Vitesse-Feyenoord 19.00 Basketball: Charlotte-Toronto 21.30 Basketball: Boston-Cleveland TV3+ 15.15 Fodbold: Newcastle-Manchester U 18.00 Fodbold: Lyngby-Brøndby TV3 Sport 14.00 Fodbold: OB-FC Helsingør 16.10 Fodbold: Barcelona-Getafe 18.15 Håndbold: R-N. Löwen-P. Szeged (m) 19.00 Håndbold: Flensburg.-V. Kielce (m) 20.55 Motorsport: Nascar 01.05 Ishockey: NY Islanders-Calgary TV3 Max 13.00 Fodbold: Huddersfield-Bournemouth 17.30 Fodbold: Southampton-Liverpool 20.45 Fodbold: Roma-Benevento Canal 9 15.00 Fodbold: Sampdoria-Verona Eurosport 2 16.00 Fodbold: SønderjyskE-FC Nordsjælland 18.30 Fodbold: Celta Vigo-Espanyol 20.45 Fodbold: Valencia-Levante Vis mere

Fodbold: Den ekstremt tæt bundduel og topholdets kolossale forspring i Premier League blev yderligere understreget, da Newcastle kravlede over nedrykningsstregen ved at besejre nummer to, Manchester United. 1-0 sikrede hårdt kæmpende Newcastle den første hjemmesejr siden 21. oktober, og Matt Ritchie blev matchvinder med scoring efter 65 minutter. Den største helt var dog Newcastles debuterende målmand, slovakken Martin Drubravka, der spillede for Esbjerg fra 2014 til 2016, men i det seneste transfervindue blev udlejet fra Sparta Prag. Dubravka kom vejen for forsøg fra Jesse Lingard, Anthony Martial, Ashley Young og Michael Carrick med et vanvittig redning på målstregen i overtiden som klimaks. Han bør købe en lottokupon i dag, jokede Newcastle-manager Rafael Benitez om sin målmands forrygende debut.

Fodbold: Barcelona formåede ikke at omsætte 70 procents spilovertag scoringer, og satte med 0-0 hjemme mod Getafe for en kamp i træk point til i den spanske liga, hvor ubesejrede Barcelonas forspring til Atletico Madrid, der i går vandt 1-0 ude over Malaga, er på 7 point.

Bueskydning: I forbindelse med et World Cup-stævne i Las Vegas kårede Det Internationale Bueskydningsforbund årets bueskytter i de forskellige kategorier, og for anden gang blev 22-årige Stephan Hansen kåret som årets compoundskytte efter en afstemning, hvor alverdens bueskytter og forbundets dommerpanel tæller med lige stor vægt.

Foto: Olaf Kraak/Ritzau Scanpix På et straffespark scorede Lasse Schöne (tv.) sit første mål i 2018 og sit niende i Eresdivisie i denne sæson.

Fodbold: 31-årige Lasse Schöne er med sine 9 mål både delt Ajax-topscorer og den mest scorende dansker i den hollandske Eresdivisie, efter han med et straffespark blev matchvinder i en 2-1-sejr over Twente. Rasmus Nissen kom på banen til sin anden kamp for Ajax efter 63 minutter. Ajax er med en afstand på 7 point eneste reelle udfordrer til topholdet PSV Eindhoven, der nu er 22 point efter det forsvarende mesterhold, Feynoord, på 4.-pladsen. Nicolai Jørgensen spillede hele kampen, da Feyenoord var foran i udekampen mod Vitesse, men i en katastrofal anden halvleg fik Feyenoord to direkte røde kort og Vitesse vandt 3-1.

Fodbold: Jonas Lössl og Mathias 'Zanka' Jørgensen fik fuld spilletid og Philip Billing kom på banen efter 76 minutter, da Huddersfield efter fem nederlag i træk og otte kampe uden sejr vandt i Premier League for første gang siden 16. december. Det blev 4-1 over Bournemouth, der ellers var ubesejret i de foregående syv kampe. Alex Pritchard, Steve Mounié med to og Rajiv van La Parra på straffespark scorede hjemmeholdets mål, mens Junior Stanislas havde udlignet for Bournemouth.

Foto: Jay Laprete/AP Oliver Bjorkstrand (t.h.) var tydeligvis tilfreds med at komme på tavlen igen.

Ishockey: Efter 13 målløse kampe scorede den 22-årige dansker Oliver Bjorkstrand natten til søndag i en storsejr på 6-1 hjemme over New Jersey Devils. Bjorkstrand slog til efter et kvarter i anden periode. Først erobrede han pucken midt på isen og skøjtede en kvart banelængde, inden han med et skud fra distancen sendte Columbus på 4-0. Det var danskerens niende scoring i denne sæson i NHL. I en anden kamp i den amerikanske liga vandt målmand Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs det prestigefyldte canadiske opgør mod Ottawa Senators. På egen is endte det med en 6-3-sejr til Toronto.