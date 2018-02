OL-døgnet: Russer risikerer udelukkelse efter kontroversielle udtalelser

Speedskating: Semen Elistratov, der vandt bronze i shorttrack speedskating forleden, har nu fået en sag på halsen efter at han er kommet med nogle kontroversielle kommentarer om de russiske landsmænd, der er udelukket fra vinterlegene på grund af den store dopingskandale ved OL i 2014. Efter at have fået medaljen hængt om halsen sagde Elistratov, der stiller op under det olympiske flag, at »jeg dedikerer denne medalje til alle jer, der er blevet udelukket fra disse lege på så hårrd og uretfærdig vis. Denne medalje er til jer«. Den Internationale Olympiske Komité undersøger nu, om Semen Elistratov har overtrådt forbuddet mod at komme med politiske udtalelser. Russeren risikerer i værste fald at blive udelukket fra OL.

Kunstskøjteløb: Efter den afsluttende isdans var det Canada, der stod tilbage som guldvindere i holdkonkurrencen med olympiske atleter fra Rusland på 2. pladsen og USA på 3. pladsen. Holdkonkurrencen, der består af alle fire discipliner i kunstskøjteløb, var også på programmet i Sotji for fire år siden, og her var medaljetagerne de samme bare i en lidt anden rækkefølge. Dengang vandt de russiske værter foran Canada og Rusland. Tessa Virtue og Scott Moir skøjtede guldet hjem i isdans, og det var parrets 4. olympiske medalje efter guld i Vancouver 201o (isdans) og to sølvmedaljer i 2014 (hold og isdans).

Foto: Lee Jin-man/AP På grund af stærk vind var betingelserne til finalen i slopestyle meget vanskelige, og det resulterede i en del styrt. Her er det Japans Yuka Fujimori, der må en tur i sneen.

Snowboard: Jamie Anderson genvandt sit olympiske mesterskab i slopestyle, da hun var bedst under meget vanskelige betingelser. Vinden gjorde sit til at deltagerne ikke havde de helt samme betingelser i Phoenix Park, og nogle fik deres spring ødelagt af vejrliget. Jamie Anderson sikrede sig derfor guldet med den pointsum hun sikrede sig i første gennemløb, for hun styrtede ligeledes i finaleløbet. Sølvet gik til Laurie Blouin fra Canada, mens den finske sølvvinder fra Sotji, Enni Rukajärvi, denne gang fik bronze.

Alpint: Vejret bliver ved med at drille i Pyeongchang, og det går især ud over de alpine skisdiscipliner. Forleden blev herrernes slalom udsat på grund af stærk vind, og nu er det samme sket for kvindernes storslalom. Det bliver i stedet for mandag afviklet torsdag 15. februar. Dermed må Mikaela Shiffrin og de andre medaljefavoritter væbne sig med tålmodighed.

Curling: Canada er klar til historiens første olympiske finale i curling for mixed hold. Kaitlyn Lawes og John Morris slog det norske par 8-4 efter en kamp, der begyndte lige. Stillingen var 2-2 efter de tre første ender og 5-4 til Canada efter seks ender. Men i 7. ende slog canadierne Kristen Skaslien og Magnus Nedregotten knockout med tre point, og det førte til, at nordmændene opgav inden sidste ende.

Kælk: En fejl i et af de sidste sving kostede den tyske favorit Felix Loch guldet i kælk. Det gik i stedet til den østrigske debutant David Gleirscher, der aldrig er blevet bedre end nr. 4 i et World Cup løb. Det er 50 år siden, Østrig senest vandt guld i enerkælk, og som dobbelt forsvarende mester var 28-årige Felix Loch da også storfavorit til sin tredje sejr, indtil fejlen sendte ham ned som nr. 5. Sølvet gik til Chris Mazdzer fra USA, mens Johannes Ludwig med bronze sørgede for en smule oprejsning til Tyskland.

Freestyle ski: Med et formidabelt finaleløb sikrede 19-årige Perrine Laffont sig guldet i pukkelpist. Franskmandens karakterer på 78,65 var lige akkurat nok til at vippe den forsvarende olympiske mester, canadiske Justine Dufour-Lapointe, der med 78,56 scorede marginalt mindre. Julia Galysheva fra Kasakhstan vandt bronze. Verdensmesteren Britteny Cox fra Australien sluttede på 5. pladsen, selv om hun gennemførte løbet i hurtigste tid. Tiden tæller dog kun 20 procent ligesom hoppene, mens de resterende 60 procent er selve svingenes gennemførelse.