OL-døgnet: 17-årig amerikaner bliver yngste guldvinder i en snedisciplin nogensinde

Snowboard: Chloe Kim blev den yngste kvindelige guldvindere i en disciplin på sne, da hun vandt halfpipe. Amerikaneren er 17 år og 296 dage og undergår schweizeren Michaela Figini, der var 19 dage ældre, da hun vandt styrtløb i 1984. Chloe Kim var knusende overlegen på sin vej mod guldet og vandt med en margin på næsten 10 point til den kinesiske sølvvinder Liu Jiayu. På tredjepladsen kom endnu en amerikaner i skikkelse af Arielle Gold. Forleden vandt en anden 17-årig amerikaner, Redmond Gerard, slopestyle.

Doping: Vinterlegene i Pyeongchang er blevet ramt af sin første dopingsag. Den japanske speedskater Kei Saito er blevet testet positiv for stoffet acetalozamide ved en prøve taget udenfor konkurrence. Den 21-årige japaner har frivilligt accepteret sin midlertidige udelukkelse fra al konkurrence og har forladt den olympiske by. Saito har ikke været i aktion ved OL, og han er den første japanske atlet nogensinde, der er blevet taget for en dopingforseelse ved vinterlegene.

Curling: Olympiske atleter fra Rusland vandt bronze i disciplinen for mixed hold med en sejr på 8-4 over Norge. De to russere Anastasia Bryzgalova og Alexandr Krushelnitckii, der privat er gift, kom godt fra start og førte 3-0 efter to ender. Derefter udviklede opgøret sig lidt mere lige, og nordmændene Kristien Skaslien og Magnus Nedregotten var efter 5. ende ganske godt med ved 5-4. Russerne vandt dog de tre sidste ender med 3 gange 1-0, og dermed var bronzen hjemme.

Skihop: Maren Lundby var knusende overlegen, da hun trodsede både vind og snevejr og vandt guld på den lille bakke med sammenlagt 264,6 point efter de to hop. Nordmanden kom til Pyeongchang med 10 World Cup-sejre i løbet af det seneste år og var storfavorit til det olympiske mesterskab. Den værdighed levede 23-årige Lundby op til med manér, og hun slog klart tyske Katharina Althaus, der med 252,6 point sikrede sig sølvet. Japanske Sara Takanishi fik bronze.

Ishockey: Den tjekkiske forward Milan Gulas kommer ikke med i den olympiske turnering. Han pådrog sig en knæskade i en testkamp og bliver erstattet af Martin Ruzicka.

Freestyle ski: For 4. gang siden disciplinen blev introduceret ved OL i 1992 stod en canadier øverst på podiet i herrernes pukkelpist. Mikael Kingsbury vandt med 86,3 point guld foran Matt Graham fra Australien og japanske Daichi Hara. »Jeg har drømt om det her, lige siden jeg var otte år. Min drøm gik i opfyldelse, og det er den bedste dag i mit liv«, sagde en glad canadisk guldvinder.

Skiskydning: Laura Dahlmeier synes ustoppelig i kvindernes skiskydning. Tyskeren vandt sin anden guldmedalje ved legene i Pyeongchang, da hun satte alle konkurrenterne til vægs i jagtstarten. Hun missede kun et enkelt af sine 20 skud, og den 24-årige tysker var over et halvt minut foran sølvvinderen, Anastasia Kuzmina fra Slovakiet. Anais Besconf fra Frankrig fik bronze.