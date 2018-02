Sverige giver op: Danske fodboldkvinder slipper med bøde og nederlag

Badminton: Viktor Axelsen skal torsdag opereres for en ledmus i sin ene ankel. Verdensmesteren er derfor fraværende, mens landsholdskollegerne spiller EM for hold. »Der er ikke rigtig noget valg. For at den ikke skal gøre mere skade, skal den fjernes. Den går ind og låser mit fodled, og det er selvfølgelig ikke holdbart. Det er umuligt at sige noget om All England lige nu, men jeg vil selvfølgelig gøre alt, for at komme mig så hurtigt som muligt«, siger Viktor Axelsen med henblik på næste måned traditionsrige turnering i Birmingham, hvor han sidste år tabte til kineseren Lin Dan i kvartfinalen.

Badminton: Danmarks kvinder indledte EM i Kazan med en 4-1-sejr over Sverige. Mia Blichfeldt, Line Kjærsfeldt og Natalie Koch Rode vandt alle deres singler 2-0 i sæt, Kamilla Rytter Juhl spillede sammen med Julie Dawall Jakobsen, der afløser den skadede Christinna Pedersen, og tabte 2-1 i damedouble, men Maiken Fruersgaard/sara Thygesen vandt til gengæld 2-1. Danmarks mandlige hold, der har vundet EM alle seks foregående gange, indleder titelforsvaret i aften mod Israel.

Foto: Pr Foto »Jeg har ikke noget personligt imod Gordon Taylor (billedet). Dalai Lama kunne være administrerende direktør for foreningen og få den løn, og den ville stadig være forkert på så mange niveauer«, siger Simon Jordan, tidligere formand i Crystal Palace til The Guardian.

»Jeg har ikke noget personligt imod Gordon Taylor (billedet). Dalai Lama kunne være administrerende direktør for foreningen og få den løn, og den ville stadig være forkert på så mange niveauer«, siger Simon Jordan, tidligere formand i Crystal Palace til The Guardian. Foto: Pr Foto

Fodbold: Absolut skandaløst og uforsvarligt er nogle af de udtalelser, der er fulgt i kølvandet på historien om, hvor meget PFA's, Den Engelske spillerforenings, direktør, Gordon Taylor, tjener. 2,2 millioner pund (ca. 18 mio. kr.) ud af spillerforeningens budget på 17 millioner pund udgør direktørens løn. Det er en lønstigning på 1,3 millioner pund, skriver The Guardian. Den tidligere landsholdsspiller Graeme Le Saux kalder ifølge avisen lønpakken for »absolut skandaløs«, og det er den tidligere Crystal Palace-formand Simon Jordan, der bruger udtrykket »uforsvarlig«.

»Jeg har ikke noget personligt imod Gordon Taylor - Dalai Lama kunne være administrerende direktør for foreningen og få den løn, og den ville stadig være forkert på så mange niveauer. Kun i fodbold, der er så langt væk fra virkeligheden, kan man betale sig selv et salær i den størrelsesorden«, siger Simon Jordan.

Fodbold: Efter at have opsagt sin kontrakt med Lyngby på grund af den manglende lønudbetaling skifter Mikkel Rygaard til FC Nordsjælland, hvor han har fået en kontrakt for de kommende på tre og et halvt år. »Alle i klubben er begejstrede for at Mikkel har valgt FCN til, og at han kan se en værdi i at blive en del af vores miljø«, siger FCN's sportschef, Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.