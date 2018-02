Hareides VM-hold kan få det travleste landskampsår siden 2010

Direkte sport i tv Onsdag DR 1 06.00 OL: Curling, Danmark-Sverige (k) 12.00 OL: Skiskydning, 15 km (k) DR 3 11.00 OL: Hurtigløb på skøjter, 1000 m (k) 12.30 OL: Kælk, double 02.00 OL: Skeleton, 1. og 2. heat (m) TV 2 Sport 10.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 18.30 Håndbold: Viborg-Silkeborg-Voel 20.30 Håndbold: Nykøbing F.-FC Midtjylland 02.00 Basketball: Boston-LA Clippers TV3+ 20.45 Fodbold: Real Madrid-Paris SG TV3 Sport 11.00 Tennis: ABN Amro (m) 20.45 Fodbold: Porto-Liverpool 01.05 Ishockey: NHL, Toronto-Columbus TV3 Max 19.00 Håndbold: Magdeburg-Bjerringbro-Silkeborg (m) Kanal 5 06.00 OL: Alpint, slalom (k) 07.00 OL: Nordisk kombineret, langrend 09.45 OL: Nordisk kombineret, langrend 13.00 OL: Ishockey (m), USA-Slovenien 01.00 OL: Curling, Danmark-Japan (k) Eurosport 05.40 OL: Alpint, slalom (k) 06.45 OL: Nordisk kombineret, skihop 08.00 OL: Curling, Danmark-Sverige (k) 09.30 OL: Nordisk kombineret, langrend 14.15 OL: Ishockey (m), USA-Slovenien (m) 01.40 OL: Alpint, storslalom (k) 03.00 OL: Alpint, super-G (m) Eurosport 2 08.40 OL: Ishockey (k), Korea-Japan 13.10 OL: Ishockey (m), Slovakiet-Atleter fra Rusland 15.30 Cykling: Vuelta a Andalucia 17.00 Cykling: Volta ao Algarve 04.00 OL: Ishockey (k), USA-Canada Vis mere

Fodbold: Med fire forberedelseskampe, en VM-slutrunde og efterårets fire kampe i Nations League, kan det danske landshold få det travleste år længe. Senest har DBU meddelt, at Danmark 27. marts møder Chile i Aalborg. Som forberedelse til VM møder Danmark desuden Panama 22. marts, Sverige 2. juni og Mexico 9. juni. Ved VM er de indledende modstandere Peru, Australien og Frankrig i efteråret venter Wales og Irland både ude og hjemme. Skulle Danmark nå ottendedelsfinalen ved VM, vil det betyde mindst 12 kampe i år, og det var Danmark ikke spillet siden 2007.

Fodbold: Da Helsingør endnu ikke har fået installeret varme under banen på Helsingør Stadion, må søndagens hjemmekamp mod AC Horsens flyttes til FC Nordsjællands kunststofstadion i Farum.

Foto: Antonio Calanni/AP Da Gianluigi Buffon tof et skridt ind i målet ændrede Christian Eriksen i sidste sekund mening og sparkede i det korte hjørne, da han scorede direkte på frispark.

Fodbold: Tottenham havde bolden i 63 procent af tiden mod Juventus, og Premier League-holdet havde 559 vellykkede afleveringer mod de italienske mestres 220. Tottenham-manager Mauricio Pochettino var da også stolt over, at have kunnet dominere Champions League-kampen, der endte 2-2 efter Christian Eriksens udligning på frispark. »I 83 minutter dominerede vi Juventus. Det er værd at rose. Jeg er så stolt. Vi udviste stærk karakter mod et hold, der har været i to finaler på tre år og har enorm erfaring på banen. Det viser, hvor gode vi er«, sagde Pochettino blandt andet på et pressemøde.

Fodbold: Det har kostet Palermo en bøde på 10.000 euro (ca. 75.000 kr.), at dommeren til en Serie B-kamp i weekenden blev ramt på armen af en isvaffel, der blev kastet fra tilskuerpladserne.

Badminton: Begge Danmarks hold i Kasan vandt knusende sejre i deres anden kamp ved EM. Mændene vandt 5-0 over Kroatien uden af afgive sæt, og kvindernes sejr over Israel var 17 point i et sæt i en damedouble, det højeste en af modstanderne opnåede.

Fodbold: Torsdag aften vil FC Københavns spillere i Europa League-kampen mod Atletico Madrid bære sørgebind for at mindes den afdøde prins Henrik. I weekenden vil alle spillere i Superligaen ligeledes bære sørgebind. og alle kampe vil blive indledt med et minuts stilhed.

Tennis: Stanislas Wawrinkas comeback efter en længere skadesperiode blev indledt med et nederlag til verdensranglistens nummer 259. Den 21-årige hollænder Tallon Griekspoor vandt i tredje forsøg sin første kamp på ATP Touren ved at vinde 4-6, 6-3, 6-2 over schweizeren, der har vundet Australian Open (2014), French Open (2015 ) og US Open (2016).

Fodbold: Efter tre et halvt år stopper forsikringsselskabet Alka som sponsor for Superligaen efter denne sæson.

Ishockey: Med en scoring til 1-1 og en assist til 2-1 spillede Oliver Bjorkstrand en væsentlig rolle, da Columbus Blue Jackets slog New York Islanders 4-1 i NHL. Bjorkstrand scorede for anden kamp i træk og er på 10 mål og 21 assists i denne sæson. Frans Nielsen scorede sit 13. sæsonmål, da Detroit Red Wings besejrede Anaheim Ducks 2-1. Mikkel Bødkers scoring for San José Sharks resulterede i et nederlag på 2-1 mod Arizona Coyotes.

Håndbold: Med sit 7. mål scorede Erik Toft til 24-23, der blev resultatet, da Mors-Thy besejrede Skanderborg. Kampens topscorer blev Skanderborgs Jonas Samuelsson med 9 mål.

Fodbold: En af de 26 danskere i norsk fodbold skifter klub og rykkeder dermed fra den næstbedste til den tredjebedste række. 23-årige Mads Nissen rykker fra Sandnes Ulf, der sidste sæson tabte i playoff om oprykning til Elitserien, til Fredrikstad, der rykkede ud.

Golf: Lucas Bjerregaard, Søren Kjeldsen, Lasse Jensen, Thomas Bjørn og Jeff Winther er de danske deltagere i denne uges European Tour-turnering, Oman Open. Kjeldsen og Bjørn skal gå i bold sammen de første to dage, hvor også Lasse jensen og Lucas Bjerregaard følges ad.