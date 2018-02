OL-døgnet: Japan sætter stopper for dansk curling-comeback

Curling: Skipper Madeleine Dupont og hendes hold tabte også anden kamp i den olympiske turnering, da Japan trak fra til sidst og vandt 8-5. Det var også japanerne, der fik den bedste start på kampen og efter tre ender var foran 3-0. Men så spillede det danske hold sig til et comeback, som gav flotte løfter. 4. ende blev vundet 3-0 og endnu et point i 5. ende bragte holdet foran 4-3. 7. og 8. ende blev dog en stor nedtur for de rød-hvide, som måtte se Japan bringe sig i front med 8-4, og et enkelt point i 9. ende var derfor udelukkende pynt. »Jeg synes, vi gjorde det fint. Vi missede på de forkerte tidspunkter. Men jeg synes, vi holdt godt med, og beviste, at vi kan være med på det her niveau. Det var vigtigt for os«, lød det fra Julie Høgh.

Bobslæde: Jamaicas kvindelige toerbob kan blive tvunget til at trække sig fra OL efter en strid med den tyske træner Sandra Kiriasis. Hun vandt selv olympisk guld i 2006 og siger til BBC, at det jamaicanske forbund har tvunget hende væk fra rollen som træner til baneanalytiker. Kiriasis truer med at tage bobslæden med sig, da hun siger, den er hendes. Tyskeren hævder, at der var hendes kontakter, der gjorde det muligt at anskaffe bobslæden.

Hurtigløb på skøjter: Canadieren Kim Boutin, der vandt bronze på 500 meter i på kort bane, har modtaget trusler på de sociale medier fra koreanske fans. De er sure over, at Boutin fik 3. pladsen da deres egen favorit Choi Min-jeong blev diskvalificeret. Den 23-årige canadier har været nødsaget til at lukke sine konti på de sociale medier, og Den Internationale Olympiske Komité har i en meddelelse bedt offentligheden om at respektere atleterne.

Ishockey: Herrernes turnering startede med et par artige overraskelser, hvor nogle af holdene, der på papiret var favorittter, måtte de sig besejret. Det gjaldt Olympiske atleter fra Rusland, som tabte 3-2 til Slovakiet på Peter Ceresnaks mål i 3. peiode, og det gjaldt USA. Amerikanerne tabte 3-2 til Slovenien efter overtid. Matchvinder blev Jan Mursak, der scorede 38 sekunder inde i den forlængede spilletid.