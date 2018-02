OL-døgnet: Danmark besejrer Italien og kommer på tavlen

Curling: I tredje forsøg lykkedes det Danmark med skipper Rasmus Stjerne i spidsen at få en sejr. Italien blev besejret 6-4 efter de 10 ender, og det giver lidt ro inden dagens anden kamp mod USA. Det danske hold bragte sig mod Italien foran 4-1 efter de tre første ender inden modstanderen fik reduceret til 4-3 med 2 gange 1-0. Derefter var der stillingskrig i to ender inden danskerne med 2-0 i 9. ende fik et afgørende forspring. Så betød det ikke så meget, at Italien vandt 10. ende 1-0. Sejren var hjemme. »Det var en vigtig sejr, men vi har brug for flere. Vi spillede lidt skarpere i dag og gjorde det, vi havde talt om«, siger Rasmus Stjerne. Han føler, at Danmark i de to første kampe mod Sverige og Schweiz spillede godt mod to af turneringens bedste hold, men altså tabte. »Nu ser det lidt bedre ud, og vi skal bare fokusere på vores eget spil«, siger den danske skipper.

Direkte OL i tv DR1 12.00 Curling, Danmark-USA (m) 01.00 Curling, Danmark-Storbr (k) DR3 12.00 Speed skating, 5000 m (k) 13.30 Skihop, lang bakke, kval (m) Kanal 5 06.00 Curling, Danmark-Canada (k) 12.05 Curling, Sverige-Storbr (m) 13.00 Ishockey, Sverige-Tyskland 02.00 Freestyle slopestyle (k) 03.00 Alpint, super-G (k) Eurosport 05.00 Alpint, slalom (k) 06.45 Langrend, 15 km fri stil (m) 14.45 Ishockey, Sverige-Tyskland 01.40 Freestyle, slopestyle (k) 03.00 Alpint, super-G (k) 04.45 Kunstskøjteløb, friløb (m) Eurosport 2 08.30 Ishockey, Rusland-Slovenien 13.10 Ishockey, Finland-Norge (m) 04.00 Ishockey, Canada-Tjekkiet (m) Vis mere

Skeleton: Taget var lige ved at flyve af tribunen, da Yun Sungbin med langt over 100 kilometer i timen susede rundt på den isede bane og på målstregen var over et halvt sekund hurtigere end Nikita Tregubov. Dermed blev det olympisk guld til værtsnationen, sølv til Tregubov, Olympiske Atleter fra Rusland, mens bronzen gik til britiske Dom Parsons. Det var Sydkoreas anden guldmedalje ved legene, mens bronzen til Parsons var Storbritanniens første i Pyeongchang.

Snowboard: Det blev italiensk guld i disciplinen cross, da Michela Moioli betvang banen i den såkaldte store finale bedre end sine fem konkurrenter. Den 21-årige Moioli, der debuterede ved OL med en 6. plads i Sotji for fire år siden, henviste franskmanden Julia Pereira de Sousa Mabileau til sølvpladsen, mens den forsvarende olympiske mester, Eva Samkova fra Slovakiet, fik bronze. Det var Italiens anden guldmedalje i Pyeongchang.

Hurtig løb på skøjter: Ted-Jan Bloemen fik revanche for sit nederlag på 5.000 meter, hvor han trods sin status som verdensrekordholder måtte se sig slået af hollænderen Sven Kramer. Men på den dobbelte distance knuste canadieren al modstand og brød samtidig den hollandske dominans på ovalen. Canadieren slog en anden hollænder, Jarrit Bergsma, der ellers havde imponeret ved at sætte olympisk rekord i sit heat. Italieneren Nicola Tumolero vandt bronze, mens Sven Kramer endte på 6. pladsen.

Skiskydning: Johannes Thingnes Bø vandt sin første olympiske guldmedalje, da han med en margin på fem sekunder lige nøjagtig slog Jakov Fak fra Slovenien i skiskydning over 20 kilometer. Nordmanden missede to af sine i alt 20 skud, men det fik i sidste ende ikke den store betydning. Det gjord det til gengæld for favoritten, der førte indtil sidste skydning, men her ramte franskmanden forbi to gange og sluttede som nr. 5. Bronzen gik til Dominik Landertinger fra Østrig.

Kælk: Tyskland understregede nationens dominans ved at vinde den afsluttende holdkonkurrence 0,3 sekunder foran den canadiske trio. Dermed vandt tyskerne guld i tre ud af fire konkurrencer i kælk. Bronzen gik til Østrig, der var en tiendedel af et sekund fra det canadiske hold.

Freestyle ski: Australieren Lydia Lassila stopper karrieren efter OL i Pyeongchang. Lassila vandt guld i disciplinen aerials i Vancouver 2010 og bronze for fire år siden i Sotji, men i Pyeongchang har den 36-årige veteran ikke formået at gøre sig gældende i medaljekampen. 14. pladsen har fået en skuffet australier til at træffe beslutningen om at stoppe efter fem olympiske deltagelser.