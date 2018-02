OB-træner: Vi blev straffet for ikke at kunne holde på bolden

Fodbold: Højt at flyve - dybt at falde. Det kan siges om OB, efter at fynboerne fredag aften tabte 1-2 til FC Nordsjælland i Superligaen. Sidste weekend indledte OB forårssæsonen i ligaen ved at vinde 6-1 over FC Helsingør i holdets vanlige 4-4-2 formation. På trods af storsejren valgte OB-træner Kent Nielsen at skifte system mod FCN med et nederlag til følge. Alligevel forsvarer Kent Nielsen sin taktiske beslutning.

»Det var ikke på grund af systemet, at vi tabte. Vi har tidligere spillet systemet mod FC Midtjylland, hvor det fungerede fint. Vores store problem var at holde på bolden. Det kunne vi ikke, og det blev vi straffet for. Vi formåede ikke at holde godt nok på bolden, og det betød, at vores angribere ikke fik nok støtte. Vi tabte på, at vi spillede en ekstremt dårlig første halvleg, fordi vi lavede store fejl midt på vores banehalvdel«, siger OB-træneren.

Golf: Den danske veteran Thomas Bjørn avancerede lørdag 43 placeringer i stillingen i denne uges European Tour-turnering i Oman efter en god tredje runde. Den europæiske Ryder Cup-kaptajn gik tredje runde i fem slag under par efter fem birdies og 13 par. Samlet er Bjørn også fem slag under efter tre runder, og han indtager dermed en delt 16.-plads inden sidste runde. Et enkelt slag dårligere end Bjørn ligger Jeff Winther sammen med en række andre spillere. I front ligger tre spillere i 12 slag under par - altså syv og otte slag bedre end Bjørn og Winther.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR1 12.00 OL: Curling, Kina-Danmark (k) 01.00 OL: Curling, Norge-Danmark (m) DR3 10.55 OL: Shorttrack, 1.500 (k), 1.000 (m) 12.05 OL: Skiskydning, 12,5 km (k) 13.10 OL: Shorttrack, 1.500 (k), 1.000 m (m) 13.25 OL: Skihop, lang bakke (m) TV 2 16.05 Håndbold: KIF Kolding K.-GOG (m) TV 2 Sport 10.00 Badminton: EM for hold 15.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 17.00 Badminton: EM for hold 18.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 01.45 Basketball: All-Star, Saturday Night TV3+ 16.15 Fodbold: Eibar-Barcelona TV3 Sport 13.30 Fodbold: Shef. W.-Swansea 16.00 Fodbold: Silkeborg-Lyngby 20.00 Boksning: World Boxing Super S. 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Toronto TV3 Max 15.00 Fodbold: Udinese-Roma 17.30 Håndbold: Paris SG–Flensburg-H m) 19.30 Håndbold: Barcelona-W. Plock (m) 6'eren 16.00 Fodbold: W Bromwich-Southampt. 18.30 Fodbold: Huddersfield-Manchest. U Kanal 5 05.15 OL: Freestyle, slopestyle (k) 06.30 OL: Curling, Canada-Sverige (m) 10.30 OL: Langrend, stafet 4x5 km (k) 13.10 OL: Ishockey, Rusland-USA (m) 01.55 OL: Freestyle, slopestyle (m) 02.15 OL: Alpint storslalom (m) Canal9 13.00 Fodbold: Las Palmas-Sevilla 16.00 Fodbold: Brighton-Coventry 18.00 Fodbold: Chievo-Cagliari 20.45 Fodbold: Genoa-Inter Eurosport 08.30 OL: Ishockey, Schweiz-Sydkorea 10.30 OL: Langrend, stafet (k) 01.40 OL: Alpint, storslalom (m), 1. løb 03.00 OL: Alpint, storslalom (m), 2. løb 03.15 OL: Freestyle, slopestyle (m) Eurosport 2 08.30 OL: Ishockey (k) 13.00 OL: Ishockey (m) 15.30 Cykling: Vuelta a Andalucia 17.00 Cykling: Volta ao Algarve 18.30 Fodbold: Alavés-Dep. La Coruña 20.45 Fodbold: Málaga-Valencia 04.00 OL: Ishockey (m) Vis mere

Ishockey: Den danske forward Nikolaj Ehlers bragte natten til lørdag dansk tid sin pointtotal op på 41 i denne sæson i NHL. Ehlers tegnede sig således for én scoring, da Winnipeg Jets på hjemmebane slog Colorado Avalanche med 6-1. Danskerens sæsonstatistik lyder nu på 22 mål og 19 assister. Knap så godt gik det for Columbus Blue Jackets, der med danske Oliver Bjorkstrand tabte 1-2 på hjemmebane til Philadelphia Flyers efter overtid.

Golf: Tiger Woods klarede ikke cuttet ved turneringen Genesis Open på Riviera Country Club-banen. Efter en anden runde med blandt andet otte bogeys undervejs måtte han notere sig fem slag over par på scorekortet. »Jeg spillede ikke godt. Jeg missede tee shots og puttede ikke godt. Jeg befandt mig ikke godt på green og fandt aldrig ind i en rytme«, siger Tiger Woods i følge Ritzau.

Cykling: Ekstremcykelrytteren Anders Tesgaard, der i 2015 blev ramt af en bil under et cykelløb i USA, er fredag afgået ved døden. Det oplyser en af cykelrytternes venner Christian Ørskov til TV Syd. Siden Anders Tesgaard blev påkørt af bilen i juni 2015 under ekstremcykelløbet Race Across America, har han ifølge mediet befundet sig i en vegetativ tilstand på et rehabiliteringscenter. Han har måttet kæmpe med flere lungebetændelser på grund af sin tilstand. Anders Tesgaard sov stille ind fredag formiddag. Han blev 44 år.

Fodbold: Chelsea er med, når der spilles kvartfinaler i FA Cuppen i England. Det herskede der ingen tvivl om fredag aften, da Chelsea hjemme besejrede Hull 4-0 i et opgør, hvor alle mål blev scoret i første halvleg. Det blev 4-0, da den tidligere Arsenal-spiller Olivier Giroud scorede sit første mål for Chelsea.