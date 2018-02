OL-døgnet: Danmark hænger fast i bunden efter nyt nederlag

Curling: Rasmus Stjerne og hans hold har det svært i den olympiske turnering. Søndag blev det til et ny knebent nederlag, da Norge efter 10. og sidste ende havde sejret med cifrene 10-8. I de tre første ender var der lidt stillingskrig på isen, og danskerne kunne lune sig med en 2-1-føring. I 4. og 6. ende fik Norge dog rystet Danmark og vandt 2 gange 4-0. Ind imellem var Stjerne og co. blevet noteret for et enkelt point, men bagud 9-3 var det op ad bakke i nabo-opgørets afsluttende fase. Med fire point i de næste to ender fik det danske hold nyt håb, men tættere på kom Danmark ikke, og det endte med en sejr på 10-8 til nordmændene. Dermed står Danmark, der spiller igen senere i dag mod Sydkorea, stadig kun noteret for en enkelt sejr i fem kampe.

Ishockey: Det bliver de fire store USA, Canada, Finland og Olympiske atleter fra Rusland, der skal spille om medaljer i kvindernes turnering. Finnerne, der vandt 7-2 over Sverige i kvartfinalen blandt andet på to mål af den 44-årige veteran Riikka Välilä, møder USA i den ene semifinale. I den anden skal de forsvarende olympiske mestre fra Canada op mod russerne.

Hurtigløb på skøjter, shorttrack: Der var drama på mændenes 1.000 meter, da tre af de fem finalister styrtede omkring halvanden omgang fra målstregen. Blandt de styrtede var koreanerne Seo Yira og Lim Hyojun. Samuel Girard havde fra starten lagt sig helt i front og kunne upåvirket af dramaet bag ham køre over stregen som guldvinder. John-Henry Krüger fra USA fik sølv, mens Seo Yira kom hurtigt på benene og skøjtede sig til bronze.

I WON THE OLYMPICS, AGAIN!!!!! #HistoryMaker — Lizzy Yarnold (@TheYarnold) 17. februar 2018

Skeleton: Det blev en stor aften for Storbritannien på skeleton-banen, da Lizzy Yarnold forsvarede sit olympiske guld fra Sotji. I en meget tæt finale overkom den 29-årige brite ikke kun modstanderne, men også en gedigen formkrise og en infektion i brystet. Yarnold susede de 1.300 meter ned ad bjerget 0,45 sekunder hurtigere end tyske Jacqueline Lölling, og Laura Deas sørgede med tredjebedste tid for, at det blev briternes aften i Pyeongchang.