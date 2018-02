OL-døgnet: Et kikset andet gennemløb sender dansker langt ned

Freestyle ski: Laila Friis-Salling var i ilden, da hun i disciplinen halfpipe skulle forsøge at komme mellem de 12 bedste, som kvalificerede sig til finalen. Med en bedste score på 45,00 point var danskeren efter to gennemløb dog langt fra finalen, og hun sluttede som nr. 23 og næstsidst af de 24 deltagere. Bedst i kvalifikationen var den canadiske kvinde Cassie Sharpe, der med et flot gennemløb scorede 93,4 point. 32-årige Laila Friis-Salling var efter første gennemløb nr. 21, men i hendes andet forsøg styrtede hun, og det indbragte hende derfor blot 11,80 point.

Direkte OL i tv DR2 12.00 Hurtigløb på skøjter, 500 m (m) 13.45 Skihop, hold, lang bakke (m) DR3 12.10 Bobslæde, tomands, heat 3 & 4 Kanal 5 06.00 Curling, Storbr.-Danmark (m) 12.10 Curling, Danmark-Rusland (k) 02.00 Kunstskøjteløb, isdans 02.30 Freestyle, halfpipe (k) Eurosport 06.00 Curling, Sverige-Schweiz (m) 02.30 Freestyle, halfpipe (k) 03.45 Kunstskøjteløb, isdans Eurosport 2 13.00 Ishockey, semifinale (k) Vis mere

Curling: OL-turneringen fortsætter med at være lige ved og næsten for de danske kvinder. I holdets 6. opgør blev det til et yderst knebent 7-6-nederlag til USA, og det var femte gang ud af seks mulige, skipper Madeleine Dupont og co. gik fra banen som tabere. Efter at alle 10 hold har været på isen seks gange, fører OL-værterne og Sverige med hver fem sejre, mens Japan og Canada har henholdsvis 4 og 3 sejre på de følgende pladser. Danmarks kamp mod USA var som cifrene antyder meget lige, og stillingen var efter 7. ende uafgjort 5-5, og efter 9. og næstsidste ende 6-6. Desværre, set fra et dansk synspunkt, lykkedes det USA at score det afgørende point i sidste ende.

»Det er hårdt hele tiden at være så tæt på at vinde hele tiden. Det er virkelig svært at gå på banen og bevare gejsten. Men jeg synes, vi gjorde det så godt, som vi kunne, men det er alligevel hårdt at tabe på den måde«, siger Mathilde Halse.

Alpint: Kvinderne skal onsdag køre om medaljer i styrtløb, og favoritterne pudsede formen af ved den anden træning på pisten i Jeongseon. Stephanie Venier fra Østrig var hurtigst foran italienske Sophia Goggia, og som nr. 3 kom den amerikanske stjerne Lindsey Vonn. Mikaela Shiffrin, der vandt guld i storslalom, og som normalt er specialist i de tekniske discipliner stiler også op i styrtløbet. Den 22-årige amerikaner kørte i 16. bedste tid. Tirsdag er der yderligere en træningssession inde selve løbet natten til onsdag dansk tid.

Kunstskøjteløb: Kampen om guldet i isdans ser ud til at blive en kamp mellem Tessa Virtue/Scott Moir fra Canada og det franske par Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron. De to par har i hvert fald taget lidt afstand til forfølgerne efter det korte program. På 3. og 4. pladsen kommer to amerikanske par. Canadierne vandt guld på hjemmebane i Vancouver 2010 og sølv for fire år siden i Sotji, mens det franske par er debutanter i olympisk sammenhæng. De olympiske mestre fra Sotji, amerikanerne Meryl Davis/Charlie White, er ikke med i Pyeongchang.

Snowboard: Anna Gasser gav den i bogstaveligste forstand fuld gas, da hun kvalificerede sig til OL-finalen i den nye disciplin Big Air. Østrigeren scorede imponerende 98,00 point i kvalifikationen til finalen, og det var ingen anden deltager i nærheden af. Tættest på var japaneren Yuka Fujimori med 94,25 point. 26-årige Gasser er regerende verdensmester i Big Air, hvor der er finale natten til fredag dansk tid.