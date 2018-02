OL-døgnet: De store stjerner holder fri, da Schweiz vinder guld

Alpint: Størstedelen af de 16 deltagende hold var uden de helt store stjerner, da de alpine konkurrencer blev rundet af med holdkonkurrencen. Tilskuerne måtte kigge langt efter Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia, Axel Lund Svindal, Marcel Hirscher og mange flere. Schweiz og Østrig havde dog medaljevindere som Wendy Holdener, Ramon Zenhäusern, Katharina Gallhuber og Michael Matt med, og måske derfor kæmpede netop de to lande sig frem til finalen. Østrig vandt den første af fire dueller i finalen, men derefter stod der Schweiz på resten, der vandt guldet med en score på 3-1. Det var den anden guldmedalje til Schweiz i de alpine skidiscipliner efter Michelle Gisins sejr i den kombinerede konkurrence. Norge vandt bronze med en sejr over Frankrig. Det var første gang, holdkonkurrencen var på det olympiske program.

»Der er faktisk lidt mere pres på i en holdkonkurrence, end når du kører alene, fordi du ved, at hele holdet afhænger af dit resultat«, siger en af guldvinderne, Daniel Yule.

Snowboard: Nevin Galmarini kunne bytte sin sølvmedalje fra Sotji ud med en af guld, da han vandt disciplinen parallel storslalom. Schweizeren susede lige akkurat først over målstregen foran Sangho Lee, der vandt værtsnationens 13. medalje. Samtidig kan Sydkorea med tilfredshed notere, at landet nu for første gang vinder en olympisk medalje i snowboard. Bronzen gik til Kosir Zan fra Slovenien.

Snowboard: Canada vandt sin første guldmedalje i snowboard ved legene i Pyeongchang, da Sebastian Toutant blev nr. 1 i disciplinen Big Air. Det var samtidig herrernes sidste disciplin i snowboard. Toutant deltog også ved OL i 2014, men ikke med samme succes. I finalen var canadieren klart bedre end modstanderne, og han vandt guldet med et forspring på 5,50 til amerikaneren Kyle Mack, der fik sølv. Bronzen gik til Billy Morgan fra Storbritannien. Morgan var blot 0,75 point fra sølvet. Canada er nu oppe på i alt 11 guldmedaljer ved legene og er nummer tre i nationskonkurrencen efter Norge og Tyskland.

Curling: Nordmændene Kristin Skaslien og Magnud Nedregotten er returneret til Pyeongchang for at få de bronzemedaljer, parret er blevet tildelt efter diskvalifikationen af Ruslands oprindelige vindere af kampen om 3. pladsen i mixedturneringen. Russeren Aleksandr Krusheltntickii dumpede en dopingtest og derfor blev russerne diskvalificeret. De to nordmænd vil få bronzemedaljerne i dag ved en ceremoni på Medal Plaza i Pyeongchang.

Doping: Den russiske bobslædekører Nadezhda Sergeeva, der er blevet testet positiv for doping, er kommet yderligere i vælten, fordi hun ved flere lejligheder er blevet fotograferet iført en trøje med slogans mod brug af doping. Nadezhda Sergeeva blev nr. 12 ved OL i Pyeongchang, og der er endnu ikke rejst nogen formel sag mod hende. IOC har dog rettet henvendelse til Den Internationale Sportsdomstol, CAS, med henblik på at gøre netop dette.

Ishockey: Det vakte voldsom kritik, da Jocelyne Larocque straks efter overrækkelsen tog sin sølvmedalje af og holdt den i hånden under sejrsceremonien, hvor USA fik guld. Jocelyne Larocque har nu undskyldt sin handling. »Det er et øjeblik, som jeg ville ønske, jeg kunne tage tilbage. Jeg tager det seriøst at være en rollemodel for unge pige og at repræsentere mit land. Min handling var ikke i overensstemmelse med holdets værdier, mine eller min families, og jeg undskylder«, siger den canadiske spiller i et statement.