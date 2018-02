Fuglsangs Astana-hold meldes lukningstruet

Cykling: Jakob Fuglsang, Magnus Cort, Jesper Hansen og Michael Valgren skal muligvis på jagt efter en ny arbejdsgiver, for deres Astana-hold meldes i økonomiske problemer. Holdets hovedsponsor har ikke betalt for sit sponsorat, oplyser holdets general manager Alexandre Vinokourov ifølge TV2 til det kasakhisk medie Vesti. »Situationen er kritisk«, lyder det fra Vinokourov. Magnus Cort skriver i en sms til TV2, at han er orienteret om »nogle tekniske problemer«, men at han indtil videre har fået den løn, som han har haft krav på. Astana har omkring 50 personer på lønningslisten.

Direkte sport i tv DR1 12.00 OL: Speedskating, massestart 16.50 Håndbold: Motor Z.-Skjern (m) DR2 14.00 Håndbold: Rostov D.-Nykøbing (k) 19.30 Håndbold: Celje Lasko-Aalborg (m) TV 2 16.10 Håndbold: Esbjerg-København (k) TV 2 Sport 12.00 Badminton: Swiss Open 16.00 Tennis: Dubai Championships (k) 23.00 Basketball: Philadelphia-Orlando TV3+ 23.00Boksning: N. Holzken-C. Smith TV3 Sport 13.00 Fodbold: Celta Vigo-Eibar 16.00 Fodbold: Lyngby-AGF 18.30 Fodbold: Fulham-Wolverhampton 20.45 Fodbold: Inter-Benevento 22.45 Tennis: ATP Rio Open (m) TV3 Max 15.00 Håndbold: Bjerringbro-Minsk (m) 17.00 Håndbold: Kristians.-Barcelona (m) 18.30Fodbold: Watford-Everton 20.45 Fodbold: Barcelona-Girona 6'eren 13.30 Fodbold: Leicester-Stoke 16.00 Fodbold: Liverpool-West Ham Kanal 5 5.30 OL: Snowboard parallel storslalom 9.00 OL: Curling, finale Sverige-USA (m) 13.10 OL: Ishockey, Canada-Tjekkiet (m) Canal9 16.15 Fodbold: Real Madrid-Alavés 18.15 Fodbold: Leganés-Las Palmas Eurosport 7.00 OL: Langrend, 50 km klassisk stil (m) 8.30 OL: Curling, finale Sverige-USA (m) 14.15 OL: Ishockey, Canada-Tjekkiet (m) Eurosport 2 11.45 Cykling: Abu Dhabi Tour 13.10 OL: Ishockey, Canada-Tjekkiet (m) 15.30 Cykling: Omloop Het Nieuwsblad 16.15 Fodbold: Real Madrid-Alavés 18.00 Fodbold: Bologna-Genoa Vis mere

Fodbold: Stoke var presset i bund i slutningen af udekampen i Leicester, men holdt stand og fik med 1-1 det ene point med hjem fra Premier League-opgøret. Xherdan Shaqiri passerede Kasper Schmeichel i Leicester-målet med et fladt langskud kort inden pausen, mens et selvmål af målmand Jack Butland, der fumlede et hårdt indlæg fra Marc Albrighton i eget mål, udløste 1-1.

Fodbold: Celta Vigo-wingen Pione Sisto spillede de første 45 minutter og kunne fra bænken se sin afløser, den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor, være kreatøren bag 1-0-mål, som holdkammeraten Iago Asopas satte ind ti minutter efter pausen af hjemmekampen mod Eibar. Det sluttede 2-0 efter en kontrascoring med under et kvarter tilbage af matchen, hvor Daniel Wass spillede hele kampen på Celta Vigos midtbane.

Fodbold: Arsenal-manager Arsene Wenger mangler Liga Cup-trofæet i sin samling, men får søndag en tredje mulighed for at vinde den lille af de to engelske pokalturneringer. I finalen på Wembley venter Manchester City. »Vi skal have troen på, at vi kan vinde kampen. Vi skal være velorganiserede, og så skal vi udnytte enhver mulighed, der opstår for at komme frem ad banen og spille vores offensive spil«, siger Wenger på et pressemøde. Begge mandskaber ankommer med friske blamager til pokalfinalen. I mandags tabte Manchester City til Wigan i FA Cuppen, og torsdag var det Arsenal, der skuffede fælt i Europa League med 1-2 på hjemmebane mod svenske Östersunds FK.

Ishockey: Nikolaj Ehlers leverede en assist, da Winnipeg Jets-mandskabet slog St. Louis Blues 4-0 i NHL, hvor Ehlers nu er på sammenlagt 43 point i sæsonen. Andetsteds i NHL tabte Mikkel Bødker og Jannik Hansen 3-1 med San Jose Sharks hos Chicago Blackhawks.

Fodbold: Angriberen Emil Berggreen blev småskadet fredag i Mainz’ 1-1-kamp mod Wolfsburg i den tyske Bundesliga, men skaden vurderes ikke at være alvorlig.