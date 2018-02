Tottenham scorer i 88. minut efter afbrændere på stribe

Direkte sport i tv Søndag DR 1 12.00 OL: Afslutningsceremoni TV 2 Sport 12.00 Badminton: Swiss Open 17.30 Ishockey: Aalborg-Esbjerg 19.45 Basketball: Charlotte-Detroit 21.30 Basketball: Cleveland-San Antonio TV3+ 15.05 Fodbold: Manchester United-Chelsea 18.00 Fodbold: F.C. København-OB TV3 Sport 12.00 Fodbold: Hobro-FC Midtjylland 15.00 Håndbold: Ludwigshafen-Stuttgart (m) 18.00 Fodbold: Juventus-Atalanta 21.00 Tennis: ATP Rio Open (m) TV3 Max 13.00 Fodbold: Crystal Palace-Tottenham 15.00 Håndbold: FC Midtjylland-Krim (k) 17.00 Håndbold: Flensburg-Veszprem (m) 19.00 Håndbold: W. Plock-R.N. Löwen (m) 21.00 Fodbold: Paris SG-Marseille 01.35 Ishockey: NY Rangers-Detroit 6'eren 17.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City 20.45 Fodbold: Sevilla-Atlético Madrid Kanal 5 05.10 OL: Ishockey, fin. Tyskland-OAR (m) 07.50 OL: Langrend, 30 km klassisk (k) Canal9 12.30 Fodbold: Crotone-SPAL 2013 16.00 Fodbold: Brøndby-Helsingør 20.45 Fodbold: Roma-Milan Eurosport 05.10 OL: Ishockey, fin. Tyskland-OAR (m) 07.45 OL: Langrend, 30 km klassisk (k) Eurosport 2 12.45 Cykling: Abu Dhabi Tour 14.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland 18.30 Fodbold: Valencia-Real Sociedad 19.45 Billard: Snooker - World Grand Prix Vis mere

Fodbold: Tottenham brændte adskillige kæmpechancer, men i 88. minut lykkedes det alligevel, da Harry Kane fik sat hovedet på et hjørnespark fra Christian Eriksen. Med sit 24. ligamål i denne sæson og scoringen for tredje ligakamp i træk blev Kane således matchvinder i 1-0-sejren på udebane mod Crystal Palace. Tottenham er fortsat ubesejret i 13 kampe i 2018 og i de seneste 10 Premier League-kampe, der har givet 27 point.

Fodbold: For anden kamp i træk blev Kenneth Zohore Cardiffs matchvinder i en 1-0-sejr i Championship. I dagens kamp var det i 82. minut, at Zohore scorede mod Bristol City, hvilket sikrede Cardiff den fjerde sejr i træk - den tredje med 1-0. Cardiff er ubesejret i de seneste otte kampe, der har givet 20 point og andenpladsen efter Wolverhampton.

Ishockey: Lørdagens kampe i NHL gav lutter sejre til de danske spillere, der var i aktion. Nikolaj Ehlers scorede det første og lagde op til to andre mål, da Winnipeg Jets vandt 5-3 over Dallas Stars. Lars Eller scorede også, da Washington Capitals vandt 5-1 over Buffalo Sabres. Frederik Andersen stod på mål, da Toronto Maple Leafs med 4-3 over Boston Bruins vandt for fjerde kamp i træk. Oliver Bjorkstrand vandt med Columbus Blue Jackets 3-2 over Chicago Blackhawks 3-2, og Frans Nielsen var med til at vinde 3-1 med Detroit Red Wings 3-1 over Carolina Hurricanes.

Golf: I en uge, hvor ingen af de fem danske deltagere i mændenes Europa Tour-turnering klarede cuttet i Qater Masters, leverede Nanna Koerstz Madsen en delt 5.-plads i Australian Ladies Classic Bonville, der var årets tredje turnering på Ladies European Tour. På LPGA Tour røg Nicole Broch Larsen med en sidste runde i 71 slag lige akkurat ud af top-10 i Honda LPGA Thailand, hvor hun sluttede på en delt 14.-plads.

Boksning: Supermellemvægteren Callum Smith er fortsat ubesejret efter englænderen lørdag aften i Nürnberg pointbesejrede hollænderen Nieky Holzken, der med fire dages varsel trådte til, da tyskeren Jürgen Brähmer trak sig på grund af sygdom. Callum Smith skal nu i finalen i World Boxing Super Series møde landsmanden George Groves, der i sidste uge besejrede Chris Eubank Junior på point.

Fodbold: Så begynder duellen mellem Cristiano Ronaldo og Lionel Messi at ligne sig selv fra de seneste mange år. Efter Ronaldo havde scoret 2 af Real Madrids mål i 4-0-sejren over Alaves (Gareth Bale og Karin Benzema scorede de 2 øvrige), svarede Messi igen med 2 mål, da FC Barcelona vandt 6-1 over Girona - der ellers scorede kampens første mål. Messi scorede til 2-1 og 3-1, men blev overgået af Luis Suarez, der scorede til 1-1, 4-1 og 6-1 og lagde op til 2 mål. Sidste målscorer var for første gang i en ligakamp brasilianeren Philippe Coutinho, således at alle FC Barcelonas mål blev scoret af sydamerikanere. Med sejren satte Barcelona desuden klubrekord med 32 ligakampe i træk uden nederlag. Rekorden var hidtil 31 kampe fra 2010/2011.