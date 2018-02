Dansk landsholdsspiller skal i retten for at have bidt en mand i armen

Direkte sport i tv Tirsdag TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Mors-Thy-Aarhus (m) 20.20 Ishockey: Metal Ligaen 2.00 Basketball: Milwaukee-Washington TV3 Sport 5.00 Tennis: Abierto Mexicano (m) 11.00 Tennis: Dubai (m) 19.00 Fodbold: AC Horsens-AGF 21.30 Fodbold: Girona-Celta Vigo 1.05 Tennis: Abierto Mexicano (m) TV3 Max 21.00 Fodbold: Swansea-Sheffield W 1.05 Ishockey: Pittsburgh-New Jersey Eurosport 13.45 Snooker: Welsh Open 19.45 Snooker: Welsh Open Eurosport 2 10.45 Snooker: Welsh Open 16.00 Cykling: Le Samyn 20.00 Fodbold: Espanyol-Real Madrid Vis mere

Fodbold: Uffe Bech, der er udlejet til 2. Bundesligaklubben Greuther Fürth, skal ifølge Bild endnu en gang i retten i Tyskland i en sag, hvor den tidligere landsholdsspiller er anklaget for at have bidt en mand i armen. Episoden fandt sted 27. august sidste år i VIP-lokalet på HDI Arena i forbindelse med en Hannover 96-hjemmekamp, som Uffe Bech på grund af en skade ikke deltog i. I forbindelse med et skænderi skulle Uffe Bech have bidt en mand i armen, så den forurettede måtte behandles. Ved byretten er 25-årige Uffe Bech idømt en bøde på 50.000 euro (ca. 370.000 kr.), men han har anket dommen, som derfor skal for retten igen 17. april.

Fodbold: Franske Samir Nasri er blevet idømt et halvt års karantæne for brud på antidopingreglerne. Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tirsdag. Under et ophold på en klinik i Los Angeles i december 2016 brugte den tidligere Arsenal- og Manchester City-spiller en inhalator til at give sig selv et skud multivitaminer. Nasri lagde selv et billede op på Facebook og Twitter og oplyste, vitaminerne hjalp ham til at klare sig igennem en hård sæson. Franskmanden havde på det tidspunkt sandsynligvis ikke taget højde for, at det er et brud på antidopingreglerne at indtage vitaminer gennem en inhalator.

Nasri søgte senere om dispensation til at bruge inhalatoren, men den blev afvist af Uefa. Det samme blev hans appel til Den Internationale Sportsdomstol (Cas). Samir Nasri var i december 2016 udlejet fra Manchester City til Sevilla i spansk fodbold. I øjeblikket optræder han for Antalyaspor i Tyrkiet.

Foto: Laurent Gillieron/Keystone via AP I finalen i Europa Top 16 vandt Timo Boll finalen over landsmanden Dimitrij Ovtcharov, hvilket også giver Boll førstepladsen på den nye verdensrangliste.

Bordtennis: Timo Boll er fulgt i tennisspilleren Roger Federers fodspor ved i en alder af 36 år at blive sin sportsgrens ældste verdensetter nogen sinde. Tyskeren tager rekorden fra Jan-Ove Waldner, der var 32 år, da svenskeren blev detroniseret som verdensetter i 1997. Boll vandt tidligere på måneden Europa Top 16, hvilket for første gang i 6 år sender ham til tops på verdensranglisten på bekostning af landsmanden Dimitrij Ovtcharov, der ryger ned som nummer tre efter kineseren Fan Zhendong. Timo Boll blev for nyligt besejret i en Bundesligakamp af25-årige Jonathan Groth, der med sin tredjeplads i Europa Top 16 avancerer til sin hidtil bedste placering på verdensranglisten som nummer 26. Groth var i sidste måned nummer 29 og som bedst nummer 27 i juni 2017 og september 2016.

Fodbold: Usain Bolt fortalte i går, at han havde indgået en kontrakt for at spille fodbold, men det viste sig kun at dreje sig om en enkelt kamp. Verdensrekordholderen i 100 meter løb skal spille en velgørenhedskamp for Unicef på Old Trafford i Manchester 10. juni.

Fodbold: Danmarks mandlige landshold har fået endnu en kamp på programmet. Tirsdag 16. oktober spiller Danmark en hjemmekamp mod Østrig tre dage efter Nations League-kampen mod Irland.