Mikkel Hansen koster DHF 30.000 kroner i bøde

Håndbold: Superstjernen Mikkel Hansen og Dansk Håndbold Forbund (DHF) må til lommerne og hoste op med ca. 30.000 kroner til Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) bødekasse. Det skriver TV2Sport. Det sker som følge af en afvist appel med rødder i en episode i pausen af den højspændte semifinale ved mændenes EM i Kroatien i januar. Her skubbede Mikkel Hansen på vej til omklædningsrummet angiveligt til og bandede over en EHF-official. En udlægning både Mikkel Hansen og DHF ikke genkende. »Der var lidt problemer, i forhold til hvor vi skulle gå ud henne. Jeg gik ud, der hvor jeg gik ind. Det gav mening, for det var der, vores omklædningsrum var… Der stod en dame foran, men jeg har hverken skubbet eller sagt noget som helst«, forklarede Mikkel Hansen efter kampen ifølge Ritzau.

Håndbold: Veszprem fra Ungarn har i de fire seneste sæsoner været i Champions Leagues Final-4, men triumfen er udeblevet. Derfor oprustes der til den kommende sæson. Ud over den spanske målmand Ante Sterbik og den franske wing Kentin Mahe er nu også danske René Toft Hansen bekræftet som kommende Veszprem-spiller. »Jeg tænker, at holdet og jeg har de samme mål. Jeg har ikke vundet en Champions League-titel, og den titel ønsker Veszprem også at vinde«, siger René Toft Hansen. Stregspilleren plejer i øjeblikket en skade og skifter fra THW Kiel i Tyskland på en etårig kontrakt.

Fodbold: Paris Saint Germains stjerneangriber Neymar skal holde mindst seks ugers pause som følge af det knoglebrud, han led i sin ene fod under en kamp i søndags. Det oplyser Neymars far til brasiliansk ESPN ifølge nyhedsbureauet AFP. »Paris ved, at man ikke kan regne med Neymar i de kommende kampe. Hans behandling vil tage seks til otte uger«, siger Neymar Sr. til ESPN.

Foto: Thibault Camus/AP Neymar går nu glip af den vigtige kamp i Champions League mod Real Madrid. Her skal PSG forsøge at indhente et nederlag på 3-1 fra det første opgør.

Formel 1: Det er ikke kun i Danmark, der er sne og kulde. Også i Barcelona, hvor Kevin Magnussen og co. tester biler og motorer, er Kong Vinter på spil. Onsdagens test er derfor udskudt. Hos Mercedes melder de om en ny kører.

Bordtennis: Det danske landshold for mænd er kommet i gruppe med Chile, Thailand, Canada, Ukraine og Holland ved hold-VM i april og maj. VM, hvor Danmark spiller i 2. division, afvikles i Halmstad i Sverige.

Fodbold: Husk lange underbukser, skitøj og andet varmt tøj, hvis du skal til Superliga i Odense, Hobro eller Randers i aften. DMI varsler 6-8 minusgrader under kampene OB-Lyngby (18.00), Randers-Helsingør (18.00) og Hobro-FCK (20.00). Torsdag, hvor det officielt bliver forår, bliver det tilsvarende koldt.

Golf: Legendariske Tiger Woods’ comeback i sidste uges Honda Classic var en tv-succes. Den 43-årige tiltrak således 43 procent flere tv-seere end da turneringen blev afviklet sidste år. Også de aktive spillere lagde mærke til Woods-hypen. »Jeg gik ude på banen og var ved at vinde turneringen, og det generer mig ikke, at folk hellere ville se Tiger Woods. Det kan man ikke bebrejde dem, for det har han fortjent«, siger Justin Thomas, der vandt turneringen.

Fodbold: Kvindelandsholdet åbner den traditionsrige Algarve Cup i Portugal i aften kl. 19.30 med en kamp mod Island. Det bliver den nye landstræner Lars Søndergaards blot anden kamp i spidsen for EM-sølvvinderne.

Fodbold: Uefa besluttede i 2016 flere ændringer i Champions League-turneringen med kampe på andre tidspunkter end kl. 20.45. Det er nu fastlagt, at der fra efteråret spilles enten kl. 18.55 eller kl. 21.