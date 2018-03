Dansk VM-deltagelse er overstået på 7 sekunder

Fodbold: Alle tiders mest scorende på det svenske landshold, Zlatan Ibrahimovic, holder døren åben for, at han kan deltage ved sommerens VM-slutrunde i Rusland. »Vi må se, det er et svært spørgsmål. Jeg vil føle, at jeg kan præstere og tilføre noget. Jeg vil ikke bare møde op, fordi jeg er et navn. Døren er ikke lukket for noget«, siger 36-årige Ibrahimovic ifølge Reuters. »Jeg savner landsholdet. Når man har spillet for landsholdet i 20 år, og man ikke er der mere, og man kan se holdet spille videre, så er det hårdt«, siger Manchester United-spilleren, der ikke har spillet en kamp siden december. Samtidigt meddeler United-manager José Mourinho, at svenskeren snart er fortid i den engelske storklub. »Det er hans sidste sæson i Manchester United, og han står foran et personligt valg, om han vil stoppe eller fortsætte sin karriere«, siger Mourinho forud for Uniteds møde med Crystal Palace på mandag.

Håndbold: En anden knapt så gammel svensker har allerede besluttet sig for et comeback. Kim Ekdahl du Rietz har for resten af sæsonen skrevet kontrakt med topholdet i den tyske Bundesliga, Rhein-Neckar Löwen, hvor den danske landstræner, Nikolaj Jaobsen, er cheftræner. Kim Ekdahl du Rietz, der var med til at vinde OL-sølv med Sverige i 2012, indstillede som 27-årig karrieren sidste sæson, men han har fået lysten tilbage og kan allerede i næste uge for comeback for klubben, han spillede for i de seneste fem sæsoner.

Ishockey: Mikkel Bødker bidrog med assisten til 2-1-målet, da San Jose Sharks i NHL vandt 7-2 over Chicago Blackhawks. Bødker har i denne sæsob lavet 12 mål og 14 assister.