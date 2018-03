VM i fodbold bliver med videodommer

Fodbold: VM-turneringen i Rusland vil blive afviklet med videodommersystemet VAR. Det står klart efter at International Football Association Board (Ifab) - organet, der varetager fodboldspillets regler - enstemmigt har besluttet at godkende systemet. Fifa’s Council mangler nu blot at træffe den endelige beslutning. Det sker ved Councils næste samling om to uger i Bogota i Colombia. VAR giver dommeren mulighed for at gense en situation på en lille skærm ved sidelinjen eller mulighed for at konsultere en assistent, der følger kampen på tv - men kun ved mål, straffesparkssituationer, røde kort og hvis der er tvivl om, hvilken spiller, der har begået en forseelse.

Systemet har været undervejs siden den famøse VM-1/8-finale mellem England og Tyskland i 2010. Her hamrede Frank Lampard en 2-2-udligning i kassen for englænderne – troede han - men hverken dommer eller assistenter kunne se, at bolden var omkring en halv meter inde over stregen.

Cykling: Belgieren Tiesj Benoot (Lotto Soudal) slap fri 12 km fra målstregen og solosejrede således i endagsløbet Strade Bianche i Italien. Romain Bardet (AG2R) og Wout van Aert (Vérandas-Willems) blev 2 og 3 med et minus på 39 sekunder.

Fodbold: Premier League-klubben Burnley har trods en forudgående stime på 11 kampe uden sejr aldrig været bedre. Lørdag sejrede manager Sean Dyches mandskab 2-1 på hjemmebane mod Everton og kom dermed op på 40 point i tabellen, hvilket er klubrekord. En anden milepæl i opgøret var, at Everton kom foran, men på mål efter pausen af Ashley Barnes og Chris Wood fik Burnley for første gang i 54 kampe under Dyche i Premier League en sejr efter at have været bagud.

Fodbold: Thomas Delaney scorede fredag et fremragende hovedstødsmål for Werder Bremen og reducerede til 1-2, inden nordtyskerne fik udlignet og dermed det ene point med hjem fra udebanemødet med Mönchengladbach i Bundesligaen. »Målet var vigtigt for vores moral«, siger Thomas Delaney til Werder Bremens Twitter-profil. »Ved et hjørnespark behøver man altid noget held for at komme væk fra sin modstander«, siger Delaney om målet. Werder Bremen er nu på 14.-pladsen, men fortsat tæt på nedrykningsstregen.

Håndbold: Nykøbing Falsters kvinder kan ikke længere selv afgøre deres skæbne i Champions League efter en 24-32-nedtur på hjemmebane mod Györi. I den sidste kamp skal Nykøbing Falster møde og slå FCM Håndbold og samtidigt håbe på, at Krim ikke får mere end 2 point i deres sidste kampe.

Skisport: Bronzevinderen i kvindernes Super-G fra den nyligt afvikle vinter-OL er fortsat i fin form. Tina Weirather fra Liechtenstein sejrede således, da World Cuppen lørdag blev genoptaget i Crans Montana i Schweiz. Tina Weirather tilbagelagde pisten i tiden 1.02,17 minutter og henviste Østrigs OL-sølvvinder Anna Veith og Wendy Holdener fra Schweiz til de sekundære placeringer. Den sensationelle OL-guldvinder Ester Ledecká fra Tjekkiet deltog ikke. Hun prioriterer nemlig snowboard, som hun også triumferede i ved OL, højest og blev nummer 2 i en World Cup-afdeling i Kayseri i det centrale Tyrkiet.

Skisport: Hos mændene, der genoptog de alpine aktiviteter med storslalom i kroatiske Kranjska Gora, var alt ved det gamle. Østrigs OL-guldvinder Marcel Hirscher hentede sin 56. World Cup-sejr med en vanvittig margin på 1,66 sekunder til Henrik Kristoffersen fra Norge og yderligere næsten et sekund til Frankrigs Alexis Pinturault. Med sejren vandt Hirscher også sæsonens gennemgående konkurrence i storslalom selv om der resterer endnu en afdeling ved sæsonafslutningen i Åre i Sverige om to uger. Her ligner 29-årige Hirscher også en samlet vinder. Han fører med 269 point ned til Henrik Kristoffersen.