Fiorentinas 31-årige anfører er fundet død på hotel

Direkte sport i tv Søndag DR 1 15.00 Håndbold: Skjern-Zaporozhye (m) TV 2 Sport 7.55 Langrend: Vasaløbet, 90 km 13.25 Banecykling: VM 16.10 Atletik: Indendørs-VM 21.30 Basketball: Atlanta-Phoenix 00.00 Basketball: Toronto-Charlotte TV3+ 14.30 Fodbold: Brighton-Arsenal 18.00 Fodbold: Brøndby-OB TV3 Sport 13.45 Fodbold: Esbjerg-Skive 16.15 Fodbold: Barcelona-Atlético Madrid 19.00 Håndbold: Paris SG-Kiel (m) 22.15 Motorsport: Nascar - Kobalt 400 TV3 Max 5.45 Motorsport: V8 Supercars 12.00 Fodbold: Levante-Espanyol 14.45 Håndbold: Bucuresti-Midtjyll. (k) 17.00 Fodbold: Manchester City-Chelsea Canal9 16.00 Fodbold: AGF-FC København Eurosport 9.15/12.00 Alpint: World Cup, slalom (m) 14.30 Nordisk kombineret: World Cup 15.15 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Welsh Open Eurosport 2 8.00 Freestyle: World Cup 9.30 Nordisk kombineret: World Cup 11.00 Langrend: World Cup (k) 12.00 Fodbold: Helsingør-SønderjyskE 14.00 Fodbold: Randers-FC Nordsjælland 15.30 Cykling: Paris-Nice 17.00 Motocross: VM-afdeling 18.30 Fodbold: Real Sociedad-Alavés 20.45 Fodbold: Valencia-Betis Vis mere

Fodbold: Samtlige dagens kampe i Serie A er udsat på en tragisk baggrund. Fiorentinas 31-årige anfører, Davide Astori, blev søndag fundet død på et hotelværelse, hvor holdet var indkvarteret forud for en udekamp mod Udinese. »Fiorentina må dybt chokeret meddele, at anfører Davide Astori er død efter pludselig opstået sygdom«, oplyser klubben. Davide Astori har spillet 14 landskampe for Italien, den seneste sidste år, og spillede 289 kampe i Serie A for Cagliari, Roma og Fiorentina.

Bordtennis: 19-årige Anders Lind levede op til sin topseedning og blev i Hjørring dansk mester med en sikker finalesejr på 4-0 (11-9, 11-8, 11-7, 12-10) over den 30 år ældre Allan Bentsen. Stefanie H. Christensen vandt lige som sidste år finalen i damesingle over Sophie Walløe. Allan Bentsen sikrede sig sin DM-titel nummer 54, da han sammen emd Finn Tugwell leverede et flot comeback og vendte 0-2 i sæt til en 3-2-sejr mod Christian T. Kongsgaard/Morten Hyrup Rasmussen. Stefanie H. Christensen vandt også damedouble sammen med Izabell Nørlem, og Anders Lind blev dobbelt guldvinder med sejren sammen med Sophie Walløe i mixed double, hvor de i femte sæt overlevede en matchbold og vandt 12-10 over Kasper Sternberg Sjelle og 50-årige Pia Toelhøj.

Dødsfald: Den britiske løbelegende og læge Roger Bannister er død. »Sir Roger Bannister døde fredfyldt i Oxford 3. marts 2018 i en alder af 88 år omgivet af sin familie«, oplyser familien i en udtalelse til The Independient. Roger Bannister sikrede sig verdensberømmelse, da han i 1954 i Oxford med 3.59,4 min. blev den første, der løb en engelsk mil (1.609 meter) på under 4 minutter, hvilket dengang blev døbt Drømmemilen. I dag lyder verdensrekorden på 3.43,13 min. Roger Bannister blev endvidere europamester i 1.500 meter løb i 1954.

Fodbold: Efter 133 landskampe på 15 år, inklusiv VM-finalen i 2010, har Wesley Sneijder meddelt, at han stopper på det hollandske landshold. 33-årige Sneijder, der i 2010 var delt VM-topscorer, spiller nu for Al-Gharafa i Qatar efter tidligere at have repræsenteret Nice, Galatasaray, Inter, Real Madrid og Ajax, hvilket blandt andet har givet mesterskaber i Holland (2004), Spanien (2008), Italien (2010) og Tyrkiet (2013 og 2015) samt en Champions League-titel med Inter i 2010.

Golf: Med runder i 70, 73, 71 og 73 slag og en score på 12 slag under par sluttede Nicole Broch Larsen som nummer 46 og fik dermed 6.548 dollar (ca. 40.000 kr.) for sin deltagelse i HSBC Women's World Championhip i Singapore. 16 slag færre brugte amerikaneren Michelle Wie, der som vinder af LPGA Tour-turneringen tjente 225.000 dollar (ca. 1,3 mio. kr.).

Håndbold: FCM Håndbold må formentlig undvære nordmanden Tonje Løseth i resten af sæsonen. Under træningen forud for dagens udekamp i Champions League mod CSM Bucuresti trådte venstrebacken ned på en medspillers fod, vred om på foden og fik på hospitalet konstateret, at hun har pådraget sig et brud på forfodsknoglen.

Vinter-OL: En af Jamaicas to kvindelige bobslædekørere, der blev nummer 19 ved vinter-OL i Pyeongchang, er blevet testet positiv for clenbuterol, der optræder på dopinglisten over forbudte stoffer. Tomandsbobben var bemandet af Jazmine Fenlator-Victorian og Carrie Russell, men det er ikke oplyst, hvem af de to, der er testet positiv. »Vi er blevet informeret om, at en af vores udøvere har afleveret en positiv test. Vi undersøger sagen nu. Vi er overbeviste om, at det løser sig«, siger chefen for Jamaicas bobslædeforbund, Christian Stokes til Reuters.