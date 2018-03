Magnussen kører femtehurtigste tid i test

Boksning: Det var bøffen! Jo, du har måske hørt det før. En positiv dopingtest for stoffet clenbuterol skyldes et stykke kød, den testede har indtaget. Denne gang er det den mexicanske stjernebokser Saul ’Canelo’ Álvarez, der prøver at tørre en positiv test af på et stykke kød. Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) siger dog, at bokseren forklaring kan være sand. »Værdierne i testen er alle inden for et interval, der kan forventes fra forureningen fra kød«, siger Daniel Eichner, der er leder af det Wada-godkendte laboratorium, der har foretaget Álvarez' test. Cykelrytteren Alberto Contador blev for år tilbage idømt halvandet års karantæne for en positiv test for clenbuterol, der ifølge Anti Doping Danmark øger fedtforbrændingen – og bruges i dyreopdræt lande uden for EU eksempelvis Kina og Mexico.

Basketball: Efter to nederlag på stribe på hjemmebane fik Cleveland en smule oprejsning i NBA med sejr på 112-90 mod Detroit. LeBron James scorede 31 point, inden han blev sparet i fjerde quarter.

Fodbold: Den italienske Serie A går i Premier Leagues fodspor og har besluttet at forkorte transfervinduet til sommer, hvos sidste chance for at købe nye spillere i givet fald vil være 18. august. Serie A har taget endnu en ting fra England til sig. Fra den kommende sæson vil der blive spillet kampe – to fulde runder – mellem jul og nytår, inden der er en tre uger lang vinterpause.