Men en halv time senere var Kane, Eriksen og Son bare Spurs igen Juventus

Udfaldet kan udlægges på to måder.

At Juventus knyttede næverne, strammede snørebåndene og vred al rutinen ud af klubbens enorme historik mod en mindre meriteret modstander. Lige som Real Madrid gjorde det mod Paris SG et døgn tidligere.

Den anden mulighed er den selvironiske vinkel, som blev så sigende formuleret i Daily Express:

»I en time var de et af de bedste hold i Europa. Men ved aftenens slutning, da Harry Kanes hovedstød i 90. minut prellede af mod stolpen, var de bare Spurs igen«.

For at tvære det helt ud, åbner vi lige den bugnende skuffe med sportsklichéer og konstaterer, at »der er ingen erstatning for klasse«.

Og den har Juventus.

Tottenham har ikke vundet noget siden 2008

Alene i dette årti har Juventus vundet seks italienske mesterskaber, tre pokalfinaler, den italienske super cup fem gange og de zebrastribede har været i Champions League-finalen to gange, med nederlag i 2017 og 2015, men alligevel...

Tottenham har ikke vundet noget siden den 'lille' liga cup i 2008.

Fortidens bedrifter kan måske ikke bruges til så meget, når pulsen er oppe i det røde felt, men Juventus havde alligevel noget ekstraordinært at byde på, da Tottenham blev knust på Wembley.

Efter 2-2 i Torino og en 1-0-føring til Tottenham på brandvarme Son Heung-mins scoring skulle Juventus score to gange i den sidste halve time af en kamp, som Tottenham så ud til at have fuldstændig styr på.

Det gjorde de så.

Først Gonzalo Higuain efter 64 minutter og 3 minutter senere en anden argentiner, Paulo Dybala. Sådan lidt ud af ingenting, som en slukøret Christian Eriksen konstaterede overfor TV3+.

FA Cuppen er Tottenhams sidste chance

»Vi mangler den sidste kyniske og den sidste erfaring«, sagde Christian Eriksen og ramte dermed uden måske helt at være klar over det lige ned i den helt centrale forskel på de to hold - eller klubber rettere.

For Juventus, der har vundet mesterholdsturneringen to gange og tabt syv andre finaler, er stadig med i Champions League, er i den italienske pokalfinale og udkæmper en tæt duel med Napoli om mesterskabet i Serie A.

Tottenham er 20 point efter Manchester City i Premier League og må sættes sin lid til FA Cuppen, hvis et af de bedste hold i Europa - for nu at holde fast i ordene i Daily Express - skal vinde andet end hædrende omtale i denne sæson.

Christian Eriksen kaldte nederlaget til Juventus »en kæmpe skuffelse«, fordi den første kamp og returkampens første time var forløbet lige efter planen.

»Egentlig spillede vi en tæt på perfekt første halvleg og havde rigtig godt styr på dem. At de så scorer to gange på tre minutter er bare sigende for, hvordan de to kampe er forløbet. De scorer lidt ud af ingenting, og så får de en masse selvtillid«, sammenfattede Christian Eriksen overfor TV3+.

De 5 engelske klubber er blevet til 4

Premier League havde i gruppespillet sat rekord for Champions League ved at sende 5 klubber videre blandt de sidste 16, og alle fem leverede brugbare resultater i den første ottendedelsfinale, men ingen af de tre, der hidtil har været i aktion, har vundet deres returkampe.

Liverpool behøvede det ikke efter 5-0 over FC Porto og spillede 0-0, og Manchester City havde heller ikke behov for at gøre noget særligt ud af det andet møde med FC Basel efter 4-0 i Schweiz - og led sæsonens første nederlag på hjemmebane med 2-1.

I næste uge er det Chelsea mod FC Barcelona (efter 1-1 i London) og Manchester United mod Sevilla FC (efter 0-0 i Spanien), der skal forsøge at veksle Premier Leagues styrke til fire pladser i kvartfinalerne, hvilket tidligere kun er sket i 2008 og 2009.