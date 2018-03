Serena Williams banker rusten af 'Mors hammer'

Tennis: Superstjernen Serena Williams er sikkert videre til 2. runde af den store WTA-turnering i Indian Wells i Californien efter 7-5, 6-3 over kasakhiske Zarina Diyas. »Det var bestemt ikke let, da vi altid spiller tætte kampe mod hinanden. Jeg er en smule rusten, men det er ligegyldigt. Jeg er på en rejse, og gør det så godt, jeg kan«, konkluderede Williams i det obligatoriske on court-interview. 36-årige Williams var senest på banen i en regulær turnering i januar 2017, da hun vandt Australien Open - 8 uger henne i sin graviditet. »Det er over et år og et barn siden. Nu er jeg så heldig, at jeg skal hjem til hende«, lød det fra Williams, der tillige var glad for, at hendes comeback skete på kvindernes internationale kampdag. »Det var sådan, det skulle være«. Datteren blev født 1. september. I 2.runde møder Williams Kiki Bertens fra Holland.

Tennis: Caroline Wozniacki skal i kamp i Indian Wells lørdag. Her møder hun i 2. runde den spanske kvalifikationsspiller Lara Arruabarrena (nummer 80 i verden), som slog ukraineren Lesia Tsurenko (nummer 40 i verden) i tre sæt efter mere end to timers kamp.

Ishockey: Nikolaj Ehlers er i blændende form i øjeblikket. Natten til fredag scorede og assisterede den danske forward, da Winnipeg vandt 3-2 ude over New Jersey Devils. Det var mål nummer 26 i sæsonen og ligeledes assist nummer 26 for 22-årige Ehlers.

Fodbold: Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen fik cirka ti minutter på banen i RB Leipzigs 2-1-sejr over Zenit i den første 1/8-finale Europa League.

xxx