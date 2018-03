Tiger Woods er ét slag fra føringen og første sejr i fem år

Direkte sport i tv Søndag DR3 07.25 De paralympiske lege: Ishockey - Korea-Tjekkiet 10.55 De paralympiske lege: Ishockey - Canada-Italien 03.50 De paralympiske lege: Snowboard - cross TV 2 13.40 Cykling: Paris-Nice - 8. etape TV 2 Sport 12.00 Badminton: German Open 17.50 Ishockey: Herlev-Herning 20.30 Basketball, NBA: Minnesota-Golden State 23.10 Tennis: BNP Paribas Open (k) TV3+ 18.00 Fodbold: AC Horsens-Brøndby TV3 Sport 13.45 Fodbold: FC Roskilde-Vejle 16.15 Fodbold: Atlético Madrid-Celta Vigo 19.45 Tennis: BNP Paribas Open (m) 01.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) TV3 Max 12.00 Fodbold: SønderjyskE-Lyngby 14.30 Fodbold: Arsenal-Watford 17.00 Fodbold: Bournemouth-Tottenham 22.00 Motorsport: Nascar TicketGuardian 500 00.05 Ishockey: Calgary-NY Islanders 6'eren 20.00 Fodbold: Sarpsborg 08-Rosenborg Canal9 16.00 Fodbold: FC Nordsjælland-FCM 20.45 Fodbold: Inter-Napoli<blank> Eurosport 10.15 Alpint: World Cup - super-G (m) 12.00 Langrend: World Cup - 30 km fri (k) 13.30 Skiskydning: WC - samlet start (k) 14.15 Skihop: World Cup 16.15 Cykling: Paris-Nice 19.45 Billard: Snooker - Gibraltar Open Eurosport 2 09.45 Billard: Snooker - European Tour 14.00 Fodbold: AaB-Randers 16.00 Cykling: Tirreno-Adriatico 16.55 Rally: VM-afdeling 20.45 Fodbold: Athletic Bilbao-Leganés Vis mere

Golf: Inden sidste runde af Valspar Championship i Florida er Tiger Woods på en delt andenplads, 1 slag efter den 26-årige canadier Corey Conners, der er i gang med sin første sæson og endnu ikke har været i top-10 i en PGA Tour-turnering. Efter fire birdies på sine første 10 huller var Woods oppe og dele førstepladsen, men han ligger nu side om side med Justin Rose og Brendt Snedeker. Tiger Woods vandt sin 79. og seneste PGA-sejr med Bridgestone Invitational i august 2013, og mangler 3 i at nå Sam Sneads rekord fra 1965.

Alpint: For tredje gang vandt Kjetil Jansrud World Cuppen i Super-G, da nordmanden hjemme på Kvitfjell var 0,22 sekund hurtigere end schweizeren Beat Feuz på andenpladsen. Den danske OL-deltager Christoffer Faarup var 1,68 sek. efter vinderen, hvilket rakte til en placering som nummer 36 blandt de 51, der gennemførte. Der mangler næste ugers fire afdelinger i svenske Åre i denne sæsons World Cup, som østrigeren Marcel Hirscher er sikker på at vinde for syvende år i træk.

Fodbold: West Hams hjemmekamp mod Burnley i går skulle være med til at markere 25-årsdagen for klubbens legendariske landsholdsanfører Bobby Moores død, men blev i stedet skæmmet af en baneinvasion af utilfredse fans, der stimlede sammen foran tribunen, hvor ejerne David Gould og David Sullivan sad. Kampen endte 0-3, hvilket var West Hams tredje nederlag i træk. »West Ham har med det samme iværksat en gennemgående undersøgelse af de hændelser, der skæmmede anden halvleg af kampen i dag, og vi er klar til at handle på passende vis«, meddeler klubben på sin hjemmeside.

Tennis: Serena Williams vandt også sin anden kamp i WTA-turneringen i Indian Wells, 7-6, 7-5 over hollænderen Kiki Bertens, og skal nu møde sin storesøster, Venus, i sin første turnering i over et år. »Jeg er på vej. Jeg har lang vej endnu, jeg har så lang vej endnu. Jeg havde det bestemt bedre end i første runde, men jeg er stadig lidt rusten. Jeg laver stadig fejl, som jeg ikke plejer at lave. Men jeg kalder det her for en prøveperiode. Også med babyen, en prøveperiode med at rejse med babyen, og alt dette er så nyt for mig. Jo, jeg er på vej«, siger sioger Serena William til turneringens hjemmeside.

Ishockey: Lars Eller scorede sit NHL-mål nummer 100, da Washington Capitals vandt 2-0 over San Jose Sharks med Mikkel Bødker på holdet. Lars Eller sendte pucken i et tomt mål, da havde udskiftet målmanden i jagten på en udligning.

Fodbold: Mens topscorer Lionel Messi var ved sin kones side, da hun fødte parrets tredje barn, Ciro, vandt FC Barcelona 2-0 over Malaga på mål af Luis Suarez på hovedstød og Philippe Coutinho efter samspil med Ousmane Dembele i de første 28 minutter.

Fodbold: Syv år efter at være blevet fransk mester ligger Lille til at rykke ud af den næstbedste række, og tilhængerne gav udtryk for deres frustration ved massivt at invadere banen, da Lille spillede 1-1 med Montellier. En talstærkt korps af kontrollører fik ryddet banen, så kampen kunne færdigspilles.

