Liverpool-legende fjernes fra skærmen efter spytklat mod United-fan

Fodbold: Den mangeårige Liverpool-profil Jamie Carragher kommer ikke til at underholde danske tv-seere før, under og efter tirsdagens Champions League-opgør mellem Manchester United og Sevilla. Efter en uheldig episode lørdag er han blevet pillet af skærmen på Viasats kanaler, som har brugt Liverpool-legenden som fodboldekspert på både svensk, norsk og dansk tv.

Efter hans gamle klub havde tabt 2-1 til ærkerivalen Manchester United følte han sig provokeret af en United-fan, mens begge var ude at køre. Derfor rullede Carragher vinduet ned og spyttede mod den anden bil - episoden blev fanget på video.

»Det var helt uacceptabelt fra min side. Jeg har personligt sagt undskyld til hele familien«, skriver Carragher på Twitter, mens han venter på at finde ud af, om det får varige konsekvenser for hans kommentatorjob hos Viasat og Sky Sports, eller om han bare pilles af en enkelt kamp. Viasat har ifølge sportschef Peter Nørrelund sendt en medarbejder til Liverpool for at høre Carraghers version af episoden - først derefter tager tv-selskabet stilling til Liverpool-legendens fremtid.

Tennis: Novak Djokovic lignede en skygge af sig selv, da den tidligere serbiske verdensetter søndag aften gjorde comeback ved den store Indian Wells-turnering efter en albueoperation. I sin første tenniskamp siden nederlaget i ottendedelsfinalen ved Australian Open i januar tabte Djokovic i anden runde til den japanske kvalifikationsspiller Taro Daniel. Verdens nummer 109 vandt med cifrene 6-7, 6-4, 1-6.

Fodbold: Søndagens 4-1-sejr over Bournemouth kan vise sig dyr for Tottenham. En halv time inde i dyste måtte London-klubbens topscorer, Harry Kane, forlade banen efter et vrid i anklen. Han skal scannes senere i dag, men hans træner, Mauricio Pochettino, er bekymret: »Selvfølgelig er jeg bekymret for ham og hans ankel. Vi håber ikke, at det er stort problem for ham og holdet, og at han hurtigst muligt kommer sig og kan spille igen«, siger Pochettino. I sidste sæson var Harry Kane ude to gange på grund af skader i samme ankel. Også den engelske landstræner, Gareth Southgate, følger formentlig angriberens situation i spænding - torsdag udtages truppen til en testkamp frem mod sommerens VM.

Boksning: Efternavnet lyder bekendt, men Diana Nadim er ikke fodboldspiller som sin søster med fornavnet Nadia. Den 27-årige dansker er bokser, og snart skal hun debutere som professionel, efter at promotor Mogens Palle har fået hende ind i folden. »Det har altid været min drøm at blive professionel bokser. Nu har Mogens Palle givet mig chancen, og den vil jeg gribe«, siger Diana Nadim i en pressemeddelelse. Hun skal første gang bokse ved det næste Danish Fight Night-stævne.

Para-OL: Danmarks eneste deltager ved de paralympiske vinterlege, Daniel Wagner, er færdig i Pyeongchang. Kvartfinalen blev endestationen for ham i snowboarddisciplinen cross, og da det er en konkurrence, hvor to atleter kører head-to-head, sluttede danskeren altså blandt de otte bedste. Efter en flot sejr over en nordmand i ottendedelsfinalen faldt Daniel Wagner allerede ved første port i kvartfinalen og kunne fra da af ikke indhente den amerikanske favorit Noah Elliott. Det var danskerens første vinter-OL, men han har tidligere vundet sølv i 100-meter-løb og bronze i længdespring ved para-OL i Rio.