Tottenham-stjernes vrid i anklen bekymrer trænere

Fodbold: Søndagens 4-1-sejr over Bournemouth kan vise sig dyr for Tottenham. En halv time inde i dyste måtte London-klubbens topscorer, Harry Kane, forlade banen efter et vrid i anklen. Han skal scannes senere i dag, men hans træner, Mauricio Pochettino, er bekymret: »Selvfølgelig er jeg bekymret for ham og hans ankel. Vi håber ikke, at det er stort problem for ham og holdet, og at han hurtigst muligt kommer sig og kan spille igen«, siger Pochettino. I sidste sæson var Harry Kane ude to gange på grund af skader i samme ankel. Også den engelske landstræner, Gareth Southgate, følger formentlig angriberens situation i spænding - torsdag udtages truppen til en testkamp frem mod sommerens VM.

Para-OL: Danmarks eneste deltager ved de paralympiske vinterlege, Daniel Wagner, er færdig i Pyeongchang. Kvartfinalen blev endestationen for ham i snowboarddisciplinen cross, og da det er en konkurrence, hvor to atleter kører head-to-head, sluttede danskeren altså blandt de otte bedste. Efter en flot sejr over en nordmand i ottendedelsfinalen faldt Daniel Wagner allerede ved første port i kvartfinalen og kunne fra da af ikke indhente den amerikanske favorit Noah Elliott. Det var danskerens første vinter-OL, men han har tidligere vundet sølv i 100-meter-løb og bronze i længdespring ved para-OL i Rio.

Håndbold: Vinderen af grundspillet i Danmarks bedste kvindeliga, København Håndbold, opruster til næste sæson. Da kommer den norske venstrefløj Thea Mørk til klubben fra Larvik på en treårig kontrakt. »Hun har i mange år været kulturbærer i den ekstreme vinderkultur, som findes i Larvik både nationalt og i Champions League, og det er i høj grad også en kvalitet, vi ser frem til at få glæde af i København«, siger træner Claus Mogensen og kalder hende en »alsidig fløjspiller«. Thea Mørk er netop blevet udtaget til Norges landshold, men har hidtil i karrieren stået lidt i skyggen af sin tvillingesøster, Nora Mørk, der er blandt fjeldlandets største stjerner.

Fodbold: Juventus indtager førstepladsen efter weekendens kampe i Serie A. Det står klart, efter at Torino-klubben slog Udinese med 2-0, og Napoli sent søndag måtte nøjes med 0-0 mod Inter. Dermed fører Juventus med et enkelt point og har spillet en kamp mindre end Napoli, der ellers har ligget først store dele af sæsonen. På de næste pladser følger Roma, Lazio, Inter og AC Milan, men de har langt op til de to tophold.