Wozniacki efter nederlag: »Hun spillede klogere end mig«

Tennis: Efter nattens nederlag ved Indian Wells-turneringen i USA roser Caroline Wozniacki sin russiske overmand, Daria Kasatkina. »Hun spillede klogere end mig, hvilket er fair nok. Men i det mindste forsøgte jeg at gøre det, jeg skulle ude på banen. Jeg kunne bare ikke udføre det, så godt som jeg ville«, siger Wozniacki ifølge nyhedsbureauet AFP. Wozniackis næste mulighed for en turneringssejr kommer allerede i næste uge. Hun får lov til at blive i USA lidt endnu, da det er planlagt, at hun skal deltage i WTA-turneringen Miami Open, der starter på mandag. Her er Wozniacki andenseedet.

Fodbold: Der er ingen grund til tårer efter Manchester Uniteds lidet prangende Champions League-exit mod Sevilla i går aftes. I hvert fald ikke, hvis man spørger United-træner Jose Mourinho. I et interview med Uefa efter 2-1 nederlaget på hjemmebane, siger portugiseren, at »det er fodbold, ikke verdens undergang«. Mourinho vinder næppe nogen priser for kvaliteten af sin analyse i interviewet efter kampen. Her konstaterede han tørt, at »det første mål var vigtigt« og »det andet mål gjorde det umuligt«.

Ishockey: Danske Nikolaj Ehlers og hans hold Winnipeg Jets tabte i nat dansk tid 3-1 i topopgøret i deres division mod Nashville Predators. Udebaneholdet fra Winnipeg fik en katastrofal start, og var allerede efter otte minutter og 49 sekunder af første periode bagud 3-0, efter blandt andet svenskeren Viktor Arvidsson scorede et point. Først i tredje periode fik Jets reduceret ved Kyle Connor, men da var det tilsyneladende for sent at vende kampen. Resultatet betyder, at Winnipeg Jets med 92 point otte efter Nashville Predators i deres division. De tre bedste hold fra hver division går videre til play-offs senere på sæsonen.