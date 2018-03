Verdens bedste giver Wozniacki baghjul

Tennis: Simona Halep er godt i gang med at udbygge sit forspring øverst på verdensranglisten til Caroline Wozniacki. Rumæneren spillede sig natten til torsdag til semifinalerne i Indian Wells og høstede dermed yderligere point til regnskabet. Halep besejrede kroaten Petra Martic efter tre hårde sæt 6-4, 6-7 (5), 6-3. Haleps forspring til Wozniacki vil på mandag, når ranglisten er opdateret, være på mindst 860 point – og på 1.470 point, såfremt Simona Halep vinder turneringen. I Semifinalen venter japaneren Naomi Osaka, der overraskede ved at slå femteseedede Karolina Pliskova fra Tjekkiet 6-2, 6-3.

Amerikansk fodbold: Et stort klubskifte i NFL er en realitet. Denver Broncos har således hentet quarterback Case Keenum hos Minnesota Vikings. Case Keenums kontrakt med Denver kaster over en toårig periode angiveligt værdi af 36 millioner dollar – ca. 217 millioner kroner af sig.

Ishockey: Målmand Frederik Andersen måtte udgå skadet, da Toronto Maple Leafs slog Dallas Stars 6-5 efter straffeslag. Toronto-målmanden måtte opgive at spille videre omkring midtvejs i 2. periode grundet en skade på overkroppen. Andetsteds i NHL blev Mikkel Bødker noteret for to assist, da hans hold, San Jose Sharks, ude slog Edmonton Oilers 4-3 efter forlængelse.

Fodbold: Walisiske Mark Hughes, der tidligere på sæsonen blev fyret i Stoke, er ny manager i Southampton i Premier League. Her skal Hughes forsøgte at få den sydengelske klub op fra sumpen. Southampton har kun vundet en af deres seneste 17 kampe og er blot et point over nedrykningsstregen.

Badminton: Så er der ikke flere danske herreringsler tilbage ved All England i Birmingham. Jan Ø. Jørgensen fulgte Hans-Kristian Vittinghus og Anders Antonsen ud af 1. runde, da sejr til Lee Dong Keun fra Sydkorea på 13-21, 21-10, 21-17.

Resultater fra onsdag