Klubber har skilt sig af med fire foregangsmænd i protesterne mod Trump og social ulighed Sportslige årsager har været de officielle forklaringer. Men samtidig viser NFL stadigvæk tegn på ikke at ville ændre sig.

Resultaterne er glemt, men billederne fra 24. september 2017 har sat sig fast. Før 13 NFL-kampe fra Los Angeles i vest via Chicago i USA’s hjerte, New York på østkysten og helt til London knælede over 100 spillere under afspilningen af den amerikanske nationalmelodi i protest mod social ulighed, politivold og USA’s præsident, Donald Trump.