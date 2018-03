Dansk mixeddouble er klar til semifinalen i All England

Badminton: Danmarks aktuelt bedste mixeddouble er som det første danske islæt klar til semifinalen i årets All England. Sjetteseedede Mathias Christiansen og Christinna Pedersen vandt i kvartfinalen med 21-16, 21-15 over de fjerdeseedede indonesere, Praveen Jordan og Debby Susanto. Dermed fik Pedersen revanche for finalen i 2016, hvor hun sammen med Joachim Fischer Nielsen tabte klart til Jordan og Susanto.

Fodbold: Selskabet bag OB, Odense Sport & Event, præsenterede fredag et underskud for 2017, som selskabet selv betegner som »utilfredsstillende«. Resultatet lyder på minus 15,5 millioner kroner efter skat mod et underskud på 12 millioner kroner i 2016. Klubbens egenkapital er fra udgangen af 2016 til slutningen af 2017 dalet fra 60,5 millioner kroner til 48,2 millioner kroner, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Selskabet finder dog også positive tendenser. Blandt andet er nettoomsætningen steget fra 186 millioner kroner til 212 millioner kroner.

Tennis: Roger Federer tangerede natten til fredag dansk tid sin bedste sæsonstart nogensinde. Det skete, da han besejrede det 21-årige sydkoreanske tennistalent Hyeon Chung med 7-5, 6-1 i kvartfinalen ved Indian Wells. Dermed er Roger Federer klar til semifinalen, hvor useedede Borna Coric venter. Schweizeren har indledt 2018 med 16 sejre i lige så mange kampe, hans bedste sæsonstart i 12 år.

Fodbold: Nice indbragte i februar en klage for racisme efter en episode i udekampen mod Dijon 10. februar, hvor Dijon vandt 3-2. Her fik den flamboyante, italienske angriber Mario Balotelli gult kort, efter han brokkede sig til dommeren over racistiske tilråb fra Dijons tilhængere. Den italienske avis Gazzetta dello Sport rapporterer nu, at sagen er lukket, og det gule kort er blevet annulleret af Ligue 1’s disciplinære kommission.

Badminton: Den danske double med Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding er klar til semifinalen i All England. De sjetteseedede danskere banede sig vej til lørdagens kampe ved at slå de tredjeseedede kinesere Li Junhui og Lui Yuchen med cifrene 23-21, 21-15. Det er tredje gang i karrieren, at den danske duo er klar til semifinalen i All England. Her venter de topseedede indonesere, Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Para-OL: Det enlige danske islæt ved de paralympiske vinterlege i Pyeongchang, Daniel Wagner, sluttede af med en niendeplads i sin anden konkurrence, snowboarddisciplinen banked slalom. Wagner havde tre gennemløb, men styrtede hver gang. 1 minut og 7,24 sekunder blev noteret som hans bedste tid.

Fodbold: I sommer lejede Premier League-oprykkerne fra Huddersfield Town den danske målmand Jonas Lössl i tyske Mainz 05. I dag oplyser klubben, at lejekontrakten fra sommeren 2018 bliver vekslet til en permanent kontrakt for den danske landsholdsreserve. »Hans kvaliteter har været perfekte for den måde, vi spiller på, og han har leveret nogle store, store redninger på vigtige tidspunkter. Jeg synes også, han har forbedret sig, som sæsonen har skredet frem«, siger manager David Wagner til klubbens hjemmeside.

Fodbold: Manchester United har i dag offentliggjort, at kontrakten med den argentinske forsvarsspiller Marcos Rojo er forlænget, så den nu løber frem til juni 2021 med mulighed for yderligere et års forlængelse. Forsvarsspilleren, der påbegyndte indeværende sæson på Manchester Uniteds skadesliste, har fået 7 kampe for de røde djævle i indeværende sæson.

»Siden jeg kom til Manchester United, har det været alt, jeg troede, det ville være, og endnu mere. Jeg er ekstremt glad for at forlænge mit ophold i denne store klub. Da jeg kom hertil, var mit mål at hjælpe holdet med at vinde trofæer, og det har vi gjort over de sidste sæsoner. Jeg arbejder hårdt på at komme tilbage på banen. Jeg vil gerne takke fansene for deres support og manageren for den tillid og hjælp, han har givet mig både på og uden for banen«, siger han til klubbens hjemmeside.