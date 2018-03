Roger Federer har fået sin bedste sæsonstart i 12 år

Tennis: Roger Federer tangerede natten til fredag dansk tid sin bedste sæsonstart nogensinde. Det skete, da han besejrede det 21-årige sydkoreanske tennistalent Hyeon Chung med 7-5, 6-1 i kvartfinalen ved Indian Wells. Dermed er Roger Federer klar til semifinalen, hvor useedede Borna Coric venter. Schweizeren har indledt 2018 med 16 sejre i lige så mange kampe - hans bedste sæsonstart i 12 år.

Para-OL: Det enlige danske islæt ved de paralympiske vinterlege i Pyeongchang, Daniel Wagner, sluttede af med en niendeplads i sin anden konkurrence, snowboarddisciplinen banked slalom. Wagner havde tre gennemløb, men styrtede hver gang. 1 minut og 7,24 sekunder blev noteret som hans bedste tid.

Fodbold: Den spanske storklub Atlético Madrid kommer til at undvære venstrebacken Filipe Luís i den kommende tid. Brasilianeren brækkede lægbenet, da Atlético avancerede til kvartfinalerne i Europa League med den samlede sejr over Zenit Sankt Petersborg. Det meddeler klubben på sin hjemmeside uden at komme ind på, hvor lang en pause Luis forventes at måtte holde.

Fodbold: Efter at flere trænere fra landets bedste fodboldrække har udtalt sig kritisk om ligastrukturen for slutspillet, har Divisionsforeningen nu valgt at give dem mundkurv på. »Vi har i fællesskab besluttet, at vi evaluerer strukturen og turneringsformen, når denne sæson er overstået. Det er korrekt, at vi indtil da har henstillet til, at der ikke kommer kritik i det offentlige rum,« siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

Cykling: Matti Breschel fra EF-Drapac og Lars Bak fra Lotto Soudal skal gøre deres landsmænd fra Astana selskab i feltet, når cykelklassikeren Milano-Sanremo bliver afviklet lørdag. Astana udtog tidligere på ugen både Michael Valgren og Magnus Cort.

Foto: John Locher/AP Floyd Mayweather Jr. var senest i ringen mod den irske MMA-fighter Conor McGregor. Nu pønser han på at rejse den modsatte vej i sportslig forstand.

Boksning: Den mangedobbelte verdensmester i boksning Floyd Mayweather oplyser, at han påbegynder træningen i MMA (Mixed Martial Arts) senere på året. Den 41-årige Mayweather afbrød tilværelsen som boksepensionist, da han sidste år mødte MMA-stjernen Conor McGregor i bokseringen. Mayweather hævder, han tjente 300 millioner dollar på den kamp. Nu pønser han så på at gøre sig klar til en kamp i MMA-oktagonen.

Ishockey: Nattens runde i NHL bød på rigelige mængder dansk succes. Oliver Bjorkstrand scorede åbningsmålet i Columbus Blue Jackets' 5-3-sejr ude over Philadelphia Flyers. Lars Eller var også på pletten med 1-1-scoringen for Washington Capitals, der med en 7-3-sejr ude over New York Islanders fastholder kursen mod slutspillet. Og Nikolaj Ehlers stod for en assist, da hans hold, Winnipeg Jets, hjemme slog Chicago Blackhawks 6-2.

Tennis: Den tidligere verdenstoer Tommy Haas indstiller karrieren i en alder af 39 år. Det meddelte den nuværende turneringsdirektør for BNP Paribas Open i Indian Wells i forbindelse med årets turnering. Karrieren varede i over to årtier, og den indbragte fra 1996 til 2018 Tommy Haas 15 ATP-titler og i alt 28 finalepladser. Tre gange var han i semifinalen i Australian Open, og to gange fik han prisen som årets comeback-spiller efter lange skadespauser. I alt ni operationer var han igennem i karrieren.