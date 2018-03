Østrigsk skifænomen tangerer svensk legendes 13 sejre

Alpint: Den østrigske skikonge Marcel Hirscher er også i denne sæson helt ustoppelig. Lørdag sejrede han i storslalomkonkurrencen i den svenske by Åre, hvilket var hans 13. World Cup-sejr i denne sæson. Dermed tangerede han den svenske legende Ingemar Stenmark og den østrigske ditto Hermann Maier, der også oplevede at tage 13 sejre i samme sæson. Det var Hirschers 58. World Cup-sejr i karrieren. Han har allerede sikret sig den samlede World Cup-sejr for syvende år i træk.

Tennis: Havde man inden Indian Wells tippet en finale mellem japaneren Naomi Osaka og russeren Daria Kasatkina, var man nok blevet anset for at være tosset. Ikke desto mindre er det disse to spillere, der søndag mødes i kvindernes finale i den prestigefyldte turnering. Den rumænske verdensetter, Simona Halep, var storfavorit i semifinalen, men hun tabte den klart til Naomi Osaka med cifrene 3-6, 0-6.

Den unge japaner Naomi Osaka har banket på til eliten i et par sæsoner, men hun plejer at være for utålmodig i sit spil. I Indian Wells ser hun ud til at have fundet balancen. Foto: Kamran Jebreili/AP

Osaka, der er 20 år og ligger nummer 44 i verden, har aldrig har vundet en WTA-turnering. Men chancen får hun søndag efter en overbevisende indsats mod Halep, hvor hun endte med at tage karrierens største sejr. Finalen bliver et anliggende mellem to 20-årige, da den jævnaldrende russer Daria Kasatkina fortsatte sin fremragende rejse i turneringen med sejren på 4-6, 6-4, 7-5 over amerikanske Venus Williams, som er seedet som nummer otte.

Badminton: Verdens bedste double var for stor en mundfuld for den danske konstellation Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding. Danskerne tabte lørdag All England-semifinalen til indoneserne Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo med 11-21, 19-21. Indoneserne sendte også de sjetteseedede danskere ud af turneringen sidste år, så Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding har nu tabt fem gange til indoneserne det seneste år. Mathias Boe og Carsten Mogensen er også i semifinalen, som de spiller lørdag aften.

Ishockey: Lars Eller fik lov til at lukke festen, da Washington Capitals natten til lørdag sikrede sig en sejr på hjemmebane i NHL. Med en scoring i tomt mål to minutter før tid cementerede han Capitals' sejr på 6-3 over gæsterne fra New York Islanders. Det var Ellers tredje scoring i de seneste fire kampe. I alt står danskeren noteret for 17 mål og 18 assister i sæsonen. Capitals' sejr var holdets fjerde i træk og nummer 41 i sæsonen.

Tennis: Ved Indian Wells fortsætter Roger Federer ganske vist sin lige kurs mod et titelforsvar, men et par hårdt slående herrer, der ofte volder de bedste kvaler, er også videre til semifinalen. Juan Martin del Potro, der sidste år besejrede Federer i US Open, vandt 3-6, 6-3, 6-4 over tyske Philipp Kohlschreiber, mens Milos Raonic besejrede USA's Sam Querrey 7-5, 2-6, 6-3. Federer møder den 21-årige kroat Borna Coric i den anden semifinale natten til søndag.

Motorsport: Det er en politisk og administrativ umulighed, at Københavns Kommune kan nå i mål med at sige ja til et formel 1-grandprix i København allerede i 2020. Det fastslår Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), med baggrund i et notat fra borgmesterens egen forvaltning. Her skitseres et forløb, der vil kræve flere år, før der kan komme en endelig godkendelse. »Myndighedsbehandlingen af et motorløb som formel 1 er så omfattende og kræver så mange ressourcer, at det er helt urealistisk med et løb i København allerede i 2020«, siger borgmesteren til Politiken.

Fodbold: Danske Christian Gytkjær scorede til 2-0, da hans polske klub Lech Poznan fredag besejrede Lechia 3-0 i den bedste polske række. Gytkjær blev sendt af sted i overtiden af første halvleg og sparkede sikkert bolden i mål. Lech Poznan ligger på tredjepladsen i Ekstraklasa.