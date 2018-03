Højbjerg er pokalhelt og skaffer billet til Wembley

Fodbold: Blot en håndfuld dage inde i sit engagement i Premier League-klubben Southampton var der succes til den nye manager Mark Hughes. Southampton, der er i akut nedrykningsfare i Premier League og derfor fyrede Mauricio Pellegrino i mandags, spillede sig via en scoring af Pierre-Emile Højbjerg nemlig i semifinalen i FA Cuppen ved at besejre Wigan på udebane 2-0. Den danske midtbanespiller kom på tavlen, da han reagerede hurtigst efter et hjørnespark og fik sendt bolden mellem venner og fjender og ind i mål efter en times spil, mens holdkammeraten Cedric Soares øgede i tillægstiden på et kontraløb. Tottenham, Manchester United eller Chelsea/Leicester bliver Højbjerg og co.’s modstander i semifinalerne, der afvikles på nationalarenaen Wembley i London 21. og 22. april.

Fodbold: Liverpool-manager Jürgen Klopp har svært ved at få armene ned efter Mohamed Salah scorede fire gange i 5-0-sejren i Premier League mod Watford lørdag aften. Den tyske manager mener således, at Salah nærmer sig et niveau, der tåler sammenligning med FC Barcelonas Lionel Messi. »Jeg synes, at Mo (Mohamed Salah, red.) er på vej derop. Så det er godt… Men jeg tror ikke, at Mo eller nogen andre vil sammenlignes med Messi, der har gjort, hvad han har gjort, i så lang tid nu«, siger Klopp ifølge Ritzau.

Direkte sport i tv DR1 14.40 Skiskydning: World Cup, stafet (m) TV 2 Sport 13.00 Badminton: All England 19.00 Tennis: BNP Paribas Open, finale (k) 23.00 Basketball: New O.-Boston, NBA TV3+ 17.00 Fodbold: Brøndby-Hobro, SL TV3 Sport 13.45 Fodbold: Thisted-Esbjerg, 1. div. 17.00 Fodbold: FCM-SønderjyskE, SL 21.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) 01.00 Ishockey: Winnipeg-Dallas, NHL TV3 Max 15.00 Fodbold: Wigan-S.hampton, FA Cup 17.00 Fodbold: Silkeborg-FCK, SL 19.30 Fodbold: Villarreal-Atlético, La Liga 20.45 Fodbold: Real M.-Girona, La Liga 6'eren 17.30 Fodbold: Leicester-Chelsea, FA Cup Canal9 17.00 Fodbold: AGF-AaB, SL 20.45 Fodbold: Napoli-Genoa, Serie A Eurosport 14.15 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 16.15 Skihop: World Cup Eurosport 2 14.00 Langrend: World Cup 15.45 Nordisk kombineret: World Cup 17.00 Fodbold: Randers FC-OB, SL 22.00 Fodbold: Dallas-Seattle, MLS Vis mere

Flest mål i denne sæson (alle klubturneringer)

36 Mohamed Salah, Liverpool

35 Harry Kane, Tottenham

35 Lionel Messi, Barcelona

34 Ciro Immobile, Lazio

33 Edinson Cavani, Paris SG

33 Cristiano Ronaldo, Real Madrid

32 Robert Lewandowski, Bayern M.

Fodbold: Esbjerg hoppede op på 2.-pladsen i 1. division med en 3-0-sejr på udebane i forfølgeropgøret i Thisted, da Vendsyssel måtte nøjes med 0-0 hjemme mod Frederica. Vejle fører rækken med 41 point foran Esbjerg (37) og Vendsyssel og Thisted (36).

Fodbold: Den Chelsea-ejede belgiske angriber Michy Batshuayi fortsætter med at banke mål ind for Borussia Dortmund. Søndag blev den 24-årige således matchvinder, da han scorede 1-0-målet i bundesligahjemmekampen mod Hannover ved at dirigere et hjørnespark i mål med hælen. Med 1-0-sejren cementerede Dortmund 3.-pladsen i den bedste tyske række.

Fodbold: Den tidligere OB-spiller Frederik Tingager blev søndag noteret for sin første scoring for Eintracht Braunschweig i den næstbedste tyske række. Tingager scorede til 2-0 i 3-2-sejren mod Duisburg.

Fodbold: Så er det hverdag igen for Simon Kjær og Sevilla. Fem dage efter den meriterende 2-0-sejr i Champions League mod Manchester United tabte holdet i den bedste spanske række med 1-2 på udebane til Leganes. Simon Kjær må tage sin del af skylden for 2-0-scoringen, da han tabte en duel lidt uden for eget felt, og et par sekunder senere kunne se konsekvensen i form at en scoring.

Fodbold: I Manchester United fortsætter manager José Mourinho med at skabe overskrifter. Fredag i form af en 12 minutter lang monolog, hvor han retfærdiggjorde sine meritter i klubben og sent lørdag, da han revsede sine spillere trods en 2-0-sejr og billet til FA Cuppens semifinaler. »Jeg brød mig ikke om kampen. Jeg synes, at vi fortjente at vinde, men jeg så ikke en reaktion fra alle spillere. Jeg så den kun hos nogle. Nogle spillere havde mental styrke og kvalitet nok, og derfor vandt vi… Men når kun seks-syv spillere præsterer og virkelig viser lyst til at spille og tager ansvar for at få bolden, så er det svært at levere en god præstation«, siger José Mourinho ifølge Ritzau.