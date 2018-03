Curlingholdet stopper efter OL-skuffelse og DM-guld

Curling: Efter en skuffende OL-deltagelse og endnu et dansk mesterskab i sidste weekend, har Team Stjerne besluttet sig for at stoppe samarbejdet. 29-årige Rasmus Stjerne, 42-årige Johnny Frederiksen, 33-årige Mikkel Poulsen, 28-årige Oliver Dupont og den 33-årige reserve Morten Berg Thomsen udgjorde det danske hold, der med 2 sejre og 7 nederlag sluttede som nummer 10 og sidst i Pyeongchang i sidste måned. Som skipper har Rasmus Stjerne vundet VM-sølv i 2016 samt EM-medaljer i 2011 og 2011 med forskellige besætninger, men han vil nu ikke længere repræsentere Danmark ved de internationale mesterskaber. Danmark er ikke kvalificeret til VM i Las Vegas senere på måneden og skal ved EM i Tallinn i november efter to nedrykninger spille i gruppe C.

Fodbold: Cristiano Ronaldo fra Real Madrid er igen Europas mest scorende. Søndag aften blev det til imponerende fire mål i Real Madrids storsejr på 6-3 mod Girona. Ronaldo rundede i opgøret karrierens 50. hattrick og er nu oppe på 38 mål i alle turneringer i indeværende sæson.

Flest mål i denne sæson (alle klubturneringer)

38 Cristiano Ronaldo, Real Madrid

36 Mohamed Salah, Liverpool

35 Harry Kane, Tottenham

35 Lionel Messi, Barcelona

34 Ciro Immobile, Lazio

33 Edinson Cavani, Paris SG

32 Robert Lewandowski, Bayern M.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.45 Cykling: Catalonien Rundt 2.30 Basketball: San Antonio-Golden St. TV3 Sport 20.45 Fodbold: Doncaster-Bradford 00.05 Ishockey: Boston-Columbus Eurosport 15.45 Cykling: Catalonien Rundt 19.50 Snooker: Players Championship Eurosport 2 14.00 Curling: VM

Boksning: Supermellemvægteren Patrick Nielsen skal i ringen 28. april møder den tidligere verdensmester Arthur Abraham fra Armenien i Offenburg i Tyskland.Den 26-årige dansker var senest i ringen – og i gulvet – da han for et halvt år siden blev slået af briten John Ryder i London.

Fodbold: FC Midtjyllands 20-årige Mads Døhr Thychosen er blevet efterudtaget U21-landsholdet. Han har tidligere optrådt 40 gange på de øvrige ungdomslandshold. U21-holdet møder Østrig 22. marts og Georgien i en EM-kvalifikationskampe 27. marts.

Tennis: Caroline Wozniacki er seedet som nr. 2 ved ugens Miami Open, hvor hun indtræder i 2. runde med et pænt hårdt opgør. Den tidligere US Open-vinder Samantha Stosur fra Australien eller OL-guldvinderen Mónica Puig fra Puerto Rico er nemlig modstanderen. I Wozniackis lodtrækningshalvdel finder man endvidere Williams-søstrene samt den nykårede Indian Wells-vinder Naomi Osaka fra Japan. Naomi Osaka møder Serena Williams i 1. runde.

Tennis: Mændene spiller også med i Miami og her må man holde et vågent øje med argentineren Juan Martin del Potro, der viste høj klasse og råstyrke, da han besejrede Roger Federer fra Schweiz i finalen i Indian Wells. Del Potro overlevede således tre matchbolde mod verdensranglistens nummer et, inden han sejrede 6-4, 6-7, 7-6 og tilføjede Federer det første nederlag i 2018.

Håndbold: Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget flere nye navn til den kommende Golden League-turnering, hvor Frankrig, Island og Norge er modstanderne. Fløjspillerne Magnus Bramming fra Tvis Holstebro og René Rasmussen fra Skjern er således med i en trup, der også indeholder flere af de sædvanlige etablerede navne. Mikkel Hansen (Paris SG) deltager i landsholdssamlingen 2.-4. april, men spiller ikke kampene i de efterfølgende dage. »Det er også vigtigt at vi har mulighed for at spare nogle af de spillere, der slider med kampe i både Champions League og deres respektive ligaer. Derfor fremstår truppen også som en god blanding af noget ungdom og noget rutine«, siger landstræneren.