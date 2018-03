Ronaldo er Europas målkonge efter karrierens 50. hattrick

Fodbold: Cristiano Ronaldo fra Real Madrid er igen Europas mest scorende. Søndag aften blev det til imponerende fire mål i Real Madrids storsejr på 6-3 mod Girona. Ronaldo rundede i opgøret karrierens 50. hattrick og er nu oppe på 38 mål i alle turneringer i indeværende sæson.

Flest mål i denne sæson (alle klubturneringer)

38 Cristiano Ronaldo, Real Madrid

36 Mohamed Salah, Liverpool

35 Harry Kane, Tottenham

35 Lionel Messi, Barcelona

34 Ciro Immobile, Lazio

33 Edinson Cavani, Paris SG

32 Robert Lewandowski, Bayern M.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.45 Cykling: Catalonien Rundt 2.30 Basketball: San Antonio-Golden St. TV3 Sport 20.45 Fodbold: Doncaster-Bradford 00.05 Ishockey: Boston-Columbus Eurosport 15.45 Cykling: Catalonien Rundt 19.50 Snooker: Players Championship Eurosport 2 14.00 Curling: VM

Tennis: Caroline Wozniacki er seedet som nr. 2 ved ugens Miami Open, hvor hun indtræder i 2. runde med et pænt hårdt opgør. Den tidligere US Open-vinder Samantha Stosur fra Australien eller OL-guldvinderen Mónica Puig fra Puerto Rico er nemlig modstanderen. I Wozniackis lodtrækningshalvdel finder man endvidere Williams-søstrene samt den nykårede Indian Wells-vinder Naomi Osaka fra Japan.

Tennis: Mændene spiller også med i Miami og her må man holde et vågent øje med argentineren Juan Martin del Potro, der viste høj klasse og råstyrke, da han besejrede Roger Federer fra Schweiz i finalen i Indian Wells. Del Potro overlevede således tre matchbolde mod verdensranglistens nummer et, inden han sejrede 6-4, 6-7, 7-6 og tilføjede Federer det første nederlag i 2018.

Ishockey: En af de allerstørste stjerner i NHL kommer til VM i Danmark. Ifølge den svenske Edmonton-back Oscar Klefbom, der ikke kan spille VM grundet en forestående operation, har holdkammeraten Connor McDavid meldt sin ankomst for Canada. Det oplyser Klefbom ifølge det svenske medie hockeysverige.se. Den kun 21-årige Connor McDavid er i denne sæson noteret for 34 mål og 55 assist for Edmonton, der ikke kan nå en plads i NHL-slutspillet. Connor McDavid var med til at vinde VM med Canada i 2016.

Golf: Nordireren Rory McIlroy fik endnu en sejr til cv’et ved PGA-turneringen Arnold Palmer Invitational i Florida, men det er nok primært legendariske Tiger Woods’ præstation, er bliver talt om. Amerikaneren sluttede på en delt femteplads - fem slag efter McIlroy – og scorede dermed sin anden top-5-placering på en uge.

Motocross: Thomas Kjer Olsen fortsætter sin fine sæsonstart i MX2-klassens VM-serie. Søndag blev det til to 3.-pladser i Holland og den unge sønderjyde er nu nr. 2 i VM-stillingen med 82 point. Letlands Pauls Jonass har 100 point efter fire sejre på stribe.

Fodbold: Sønderjyske beklager en række opdateringer på Twitter fra søndagens 1-2-nederlag i Herning til FC Midtjylland. på sin hjemmeside, at klubben leverede tre tweets, der signalerede glæde over nederlag. FCM scorede i 90. minut til 2-1, hvilket betød, at sønderjyderne havnede i en på papiret lettere gruppe i kvalifikationsspillet. I et tweet, der senere blev slettet, lød det:

»Mål. FC Midtjylland scorer! Det er det mindst irriterende mål i 89. minut nogensinde. Vi er tilbage i det gode nedrykningsspil«.

Og i et andet:

»Vi ligner mildest talt et hold nu, der ikke har lyst til at score. Vi kører bare bolden rundt«.

Håndbold: Sønderjyskes mænd har forlænget kontrakten med bagspilleren Alexander Hansen til 2020.