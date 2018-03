Tennisboss vil hjælpe barslende mødre

Tennis: Serena Williams bliver sportsligt straffet for at have fået et barn. Det mener direktøren for turneringen i Miami og opfordrer WTA til at ændre sine seedningsregler for spillere, der har været på barsel. »Man burde være beskyttet, efter at man har været på barsel… Det burde ikke være sådan her. Hun har vundet turneringen så mange gange, at hun har brug for beskyttelse«, siger direktør James Blake ifølge AFP. Serena Williams, der er nede som nr. 493 på ranglisten og er med i Miami på et wild card, spiller i 1. runde mod vinderen af sidste uges turnering i Indian Wells, Naomi Osaka.

Fodbold: Landsholdets træning i Brøndby tirsdag formiddag er aflyst på grund af for meget sne på banen. »Vejret har påvirket banernes kvalitet så meget, at vi ikke vil risikere skader på den baggrund«, siger landsholdets pressechef, Jacob Wadland. I stedet vil der blive afviklet et indendørs fysisk træningspas. Landsholdet spiller torsdag i Brøndby mod Panama.

Fodbold: Spanien kvalificerede sig til EM i Frankrig i 1984 efter at have brugt doping. Det siger en spiler fra Malta, der var med til at tabe 1-12 i en afgørende kvalifikationskamp i 1983. Silvio Demanuele siger ifølge den spanske sportsavis AS, at spanierne i deres nærmest umulige jagt på den sejr på 11 overskydende mål, der skulle til for at komme forbi Holland i tabellen, var på steroider. »Den energi, som de spanske spillere havde, var ikke normal. Der kom fråde ud af munden hos nogle af dem, og de drak store mængder vand… Det er det, der sker, når man tager steroider«, siger Demanuele, der også mener, at kampens tyrkiske dommer favoriserede spanierne. Spanien nåede EM-finalen i 1984, men tabte til Frankrig efter at have slået Danmark i en nervepirrende straffesparkskonkurrence i semifinalen.

Ishockey: Jokerit er eneste ikke russiske hold tilbage i KHL-slutspillet og fik mandag reduceret til 1-2 i kvartfinaleserien mod CSKA Moskva. På hjemmebane sejrede Helsinki-klubben med den danske landsholdskvartet Peter Regin, Nicklas Jensen, Jesper Jensen og Oliver Lauridsen 2-1 efter forlængelse.

Fodbold: Tottenham kan på sigt blive for småt for danske Christian Eriksen. Det vurderer landstræner Åge Hareide overfor Ritzau. »Han er klar til at tage et skridt mere… Jeg tror, at han er en type, som kan tilpasse sig hvad som helst. Giv ham en bold, så vil bolden tale for ham uanset, hvor han er. Christian er en type, som bare bliver bedre af at omgås med bedre fodboldspillere«, siger Hareide, der mener at Eriksen har niveau til at spille for Real Madrid og Barcelona.

Cykling: Økonomien i Danmarks Cykle Union (DCU) er i bedring og unionen er nu begyndt at afdrage på det lån, den fik af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Regnskabet for 2017 et overskud på knap 1,3 millioner kroner. 700.000 kroner er derfor afbetalt til DIF. I 2015 kom det frem, at den daværende direktør i DCU, David Gullberg, havde brugt for mange penge og havde holdt problemerne skjult for bestyrelsen.