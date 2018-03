Bale slår Ian Rush-målrekord med hattrick for Wales

Fodbold: Walisiske Gareth Bale kalder det en stor ære, at han torsdag overgik legenden Ian Rush som den spiller, der har scoret flest mål på landsholdet. Da Wales vandt med 6-0 ude over Kina i en træningskamp, scorede Bale hattrick og nåede dermed op på 29 mål for landsholdet i karrieren. »Det er en enorm ære og bedrift for mig. Da jeg var en lille dreng, havde jeg aldrig troet, at jeg skulle slå rekorder for Wales«, siger Bale til BBC Sport Wales.

Håndbold: Hvis HC Midtjylland begærer sig konkurs inden onsdagens sidste spillerunde i grundspillet i den bedste danske håndboldrække, kan det få stor indflydelse på kampen om pladserne i slutspillet. Det vil i så fald ikke kun være HC Midtjylland, som bliver ramt. Det vil også gå ud over alle de øvrige klubber, som vil få nulstillet deres resultater mod HC Midtjylland. Det oplyser Frank Smith, der er chef for turneringsafdelingen i DHF.

»Ja, det ville det. Stillingen ville blive fuldstændig genberegnet. Jeg har faktisk ikke helt kigget på konsekvenserne endnu. Det kan enhver kigge på. Alle HC Midtjyllands kampe beregnes som ikke spillede. Nogen har fået point mod dem, og de bliver taget væk igen, siger Frank Smith.

Fodbold: 19-årige Karen Holmsgaard fra Fortuna Hjørring er blandt de 16 fodboldspillere, som landstræner Lars Søndergaard torsdag udtog til VM-kvalifikationskampen mod Ukraine i april. Stjernenavne som Pernille Harder, Nadia Nadim og Sanne Troelsgaard er også med i truppen. Kampen mod Ukraine spilles i Viborg mandag 9. april.

Fodbold: Problemer med græsset på de danske baner er så omfattende, at landsholdet nu rykker til Sverige. Træningen i dagene efter aftenens kamp mod Panama er således flyttet til Malmö, der altså skal huse VM-holdet fredag, lørdag og søndag. Tirsdag spiller Danmark i Aalborg mod Chile.

Fodbold: Storklubben Manchester United får i fremtiden også et kvindehold, skriver AP. United har søgt om en plads i den engelske Women's Super League 2, der er den næstbedste engelske række for kvinder.

Fodbold: Premier League-klubben West Ham gav torsdag livstidskarantæner til fem tilhængere, som løb på banen i West Hams kamp mod Burnley tidligere i marts. Flere andre er blevet udelukket for resten af livet for at have smidt mønter eller andre skadelige genstande under kampen på London Stadium, som Burnley vandt 3-0. Det skriver West Ham på sin hjemmeside.

Cykling: Præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, håber på en hurtig afklaring i forhold til Tour de France-kongen Chris Froome salbutamol-sag. »Beslutningen bør være klar før Tour de France. Det håber jeg, for det vil være en katastrofe, hvis det ikke er tilfældet«, siger David Lappartient ifølge cyclingnews.com. I december kom det frem, at Team Sky-britenhavde afleveret en positiv dopingprøve under sidste års Vuelta a España, som Froome vandt.Prøven havde spor af salbutamol, som blandt andet findes i astmamedicin, og Froomes test havde værdier på det dobbelte af det tilladte.