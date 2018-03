Landsholdet flytter til Sverige

Fodbold: Problemer med græsset på de danske baner er så omfattende, at landsholdet nu rykker til Sverige. Træningen i dagene efter aftenens kamp mod Panama er således flyttet til Malmö, der altså skal huse VM-holdet fredag, lørdag og søndag. Tirsdag spiller Danmark i Aalborg mod Chile.

Fodbold: Storklubben Manchester United får i fremtiden også et kvindehold, skriver AP. United har søgt om en plads i den engelske Women's Super League 2, der er den næstbedste engelske række for kvinder.

Cykling: Præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, håber på en hurtig afklaring i forhold til Tour de France-kongen Chris Froome salbutamol-sag. »Beslutningen bør være klar før Tour de France. Det håber jeg, for det vil være en katastrofe, hvis det ikke er tilfældet«, siger David Lappartient ifølge cyclingnews.com. I december kom det frem, at Team Sky-britenhavde afleveret en positiv dopingprøve under sidste års Vuelta a España, som Froome vandt.Prøven havde spor af salbutamol, som blandt andet findes i astmamedicin, og Froomes test havde værdier på det dobbelte af det tilladte.

Fodbold: Manchester United-spilleren Alexis Sánchez, der i næste uge gæster Danmark med det chilenske landshold, er skuffet over sin start i storklubben. Blot 1 mål i 10 kampe er det blevet til. Og det har været svært at falde til i Manchester. »Jeg havde håbet på noget bedre, for jeg har store forventninger til mig selv«, siger Sánchez ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Klubskiftet skete meget pludseligt. Det var første gang, jeg skiftede klub i januar, og der er sket mange ting i mit liv, der har været svære«, siger han.

Fodbold: Den tidligere Real Madrid-anfører Raúl Gonzalez Blanco gennemfører i april sidste stadie af den spanske elitetræneruddannelse og tiltræder derefter som ungdomstræner i kongeklubben. Det skriver Marca. Den tidligere angriber (40 år) spillede fra 1996 til 2010 741 kampe for Real Madrid og scorede 323 gange.

Tennis: Japaneren Naomi Osaka fortsætter sin fine form i Miami Open. Vinderen af sidste uges prestigeturnering i Indian Wells besejrede i 1. runde ingen ringere end Serena Williams, der efter sit comeback endnu ikke er på omgangshøjde med den nye generation af stortalenter. 6-3, 6-2 vandt Osaka over sit store idol. »Jeg var ekstremt nervøs, da jeg gik på banen, for Serena er min favoritspiller. Bare det at spille mod hende, er en drøm, der går i opfyldelse«, siger den 20-årige japaner, og tilføjer, at den 36-årige amerikanske legende er hovedårsagen til, at hun overhovedet spiller tennis.

Tennis: Det bliver OL-guldvinderen Mónica Puig fra Puerto Rico, der står på den anden side af nettet, når Caroline Wozniacki træder ind i Miami Open i 2. runde. Puertoricaneren vandt 6-3, 6-4 over australske Samantha Stosur i 1. runde. »Caroline og jeg har haft hårde kampe. Jeg har vundet nogle, og hun har vundet nogle«, siger Mónica Puig. Kampen spilles fredag eller lørdag.

Fodbold: FC Københavns svenske forsvarsspiller Erik Johansson er tæt på comeback på højeste niveau og er således klar til at gå på banen i en reserveholdskamp mod Helsingør i næste uge. »Jeg tænker, at han skal have 45 til 60 minutter«, siger FCK-manager Ståle Solbakken til BT. Erik Johansson pådrog sig en korsbåndsskade i august. Også målmand Robin Olsen meldes i bedring. Olsen siger til fck.dk, at genoptræningen efter skulderoperation går godt og at han stiler efter comeback i løbet af Superligaens slutspil. Hans VM-deltagelse for Sverige er derfor heller ikke i fare, vurderer målmanden.

Basketball: LeBron James og Cleveland var i strålende spillehumør i storkampen mod Toronto, der blev besejret 132-129 i NBA. James scorede på to vigtige straffekast med blot otte sekunder tilbage af kampen. Dermed endte han på 35 point, 17 assister og syv rebounds.