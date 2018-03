Danskere sætter rekord i ishockeykamp

Ishockey: Klokken var blevet halv to om natten, da det finske hold Jokerit fra Helsinki, der har fem danskere i truppen, torsdag aften satte rekord i den internationale ishockeyliga KHL. Hele 142 minutter og fire sekunder måtte der till, før Mika Niemi fik lagt pucken i nettet og sikrede Jokerit en 2-1 sejr på udebane mod CSKA Moskva i semifinalen i den vestlige konference. Det er den længste kamp, der nogensinde er spillet i KHL's 10 år lange historie. Forud for scoringen var der gået seks målløse perioder og det var mere end seks timer siden, kampen var fløjtet i gang i Moskva.

Danske Nicklas Jensen havde tredjesidste stav på pucken, da Jokerit bragte sig foran efter knap fire minutters spil, inden russerne fik udlignet kort tid efter. Kampens spiller må være den finske målmand Karri Ramo, der nappede ikke mindre end 81 skud - endnu en rekord - i løbet af kampen. Resultatet giver Jokerit en ekstra chance for at avancere i turneringen. Der spilles bedst af syv kampe, og CSKA Moskva fører 3-2 inden lørdagens kamp i Helsinki.

Formel 1: Kevin Magnussen sluttede med niendebedste tid, da han fredag eftermiddag lokal tid afsluttede de første rigtige træningskørsler forud for søndagens sæsonstart i Melbourne, skriver Ritzau. I sin Haas-racer startede det ellers lunkent i Melbournes 30 graders varme, for Magnussen sluttede kun den første træning i 17. bedste tid.

Da temperaturen langsomt sneg sig op på 45 grader, steg danskerens køreglæde tilsyneladende også, og med en halv time tilbage af træningen kørte han banens 5,3 kilometer på 1 minut og 25,246 sekunder. Magnussens holdkammerat, Romain Grosjain, endte på en sjetteplads i træningen. Ingen var dog i nærheden af den regerende verdensmester Lewis Hamilton, der som den eneste kørte banen på under 1 minut og 24 sekunder.

Basketball: For første gang siden 1998 kunne et NBA-hold hive en sejr hjem på over 60 point. Det skete natten til fredag, da Charlotte Hornets på hjemmebane ydmygede det kriseramte Memphis Grizzlies-hold og vandt 140-79. Nederlaget var nummer 53 i denne sæson for Grizzlies, der blot har vundet 19 kampe og kun én i de seneste 23. Kampens profil var Charlotte Hornets' Kemba Walker, der scorede 46 point - heraf 30 fra trepointslinjen, hvilket er rekord for en Charlotte-spiller. Kampen markerer ligeledes Memphis Grizzlies' største nederlag nogensinde.