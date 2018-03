FCM henter angriber i Lyngby på fireårig kontrakt

Fodbold: FC Midtjylland forstærker sig til sommer på angrebspositionen. Her støder costaricaneren Mayron George til truppen på en fireårig kontrakt. Det oplyser midtjyderne i en pressemeddelelse. 24-årige Mayron George spiller i øjeblikket i Lyngby, og han har tidligere optrådt for Randers FC og Hobro IK, siden sit indtog i dansk fodbold i 2015. Aftalen med Lyngby var en lejeaftale, men Lyngby oplyser på sin hjemmeside, at man har indløst angriberens frikøbsklausul i Randers og solgt ham videre til FCM med virkning fra sommeren 2018.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.40 Skiskydning: World Cup, sprint (k)16.00 Cykling: Catalonien Rundt 19.30 Ishockey: Metal Ligaen 22.00/02.30 Tennis: Miami Open (k) TV3 Sport 17.00 Fodbold: Rusland-Brasilien 19.00/00.45 Tennis: Miami Open (m) 20.45 Fodbold: Tyskland-Spanien 03.55 Formel 1: GP Australien, træning TV3 Max 18.30 Fodbold: Tyrkiet-Irland 20.45 Fodbold: Holland-England 01.05 Ishockey: Winnipeg-Anaheim Eurosport 14.45 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Players Championship Eurosport 2 14.35 Skiskydning: World Cup (k) 16.00 Cykling: E3 Harelbeke 18.25 Kunstskøjteløb: VM (k) Vis mere

Fodbold: I går kom det frem, at Zlatan Ibrahimovic med øjeblikkelig virkning har fået opsagt sin kontrakt i Manchester United. Kort derefter blev der spekuleret i, at den 36-årige svensker skulle over Atlanten, og det kan hovedpersonen selv nu bekræfte. Ibrahimovic skifter til LA Galaxy i den bedste amerikanske række, siger han i et interview med avisen Los Angeles Times.

»Efter at have været i Europa og vundet 33 trofæer som spiller for de bedste klubber i verden sammen med de bedste spillere i verden, så ønsker jeg at komme til USA og spille«, siger Zlatan Ibrahimovic.

LA Galaxy har tidligere - og har også nu - verdensstjerner i folden. Prominente navne som David Beckham, Ashley Cole og Steven Gerrard har haft deres gang i klubben.

Fodbold: Efter gårsdagens 1-0 sejr mod Panama kunne DBU og Åge Hareide meddele, at både Andreas Christensen og Henrik Dalsgaard forlader landsholdslejren og tager retur til England og deres respektive klubber Chelsea og Brentford. Christensens hjemrejse skyldes angiveligt overbelastning, mens Dalsgaard tager hjem under lidt mere lykkelige omstændigheder, da han er blevet far.

I stedet har Hareide indkaldt Peter Ankersen fra FCK og Lasse Nielsen fra Malmø FF. Særligt Lasse Nielsen har ikke langt til landsholdets træning i dag, da den bliver afviklet på mere velbevarede baner i netop Malmø.

Foto: Gian Ehrenzeller/AP Den finske danskerklub Jokerit spillede den længste kamp nogensinde i KHL. Udover Jesper Jensen (i rødt) er også Nicklas Jensen, Lucas Andersen, Peter Regin og Oliver Lauridsen danske spillere i klubben. Arkivfoto: Gian Ehrenzeller/AP

Ishockey: Klokken var blevet halv to om natten, da det finske hold Jokerit fra Helsinki, der har fem danskere i truppen, torsdag aften satte rekord i den internationale ishockeyliga KHL. Hele 142 minutter og fire sekunder måtte der till, før Mika Niemi fik lagt pucken i nettet og sikrede Jokerit en 2-1 sejr på udebane mod CSKA Moskva i semifinalen i den vestlige konference. Det er den længste kamp, der nogensinde er spillet i KHL's 10 år lange historie. Forud for scoringen var der gået seks målløse perioder og det var mere end seks timer siden, kampen var fløjtet i gang i Moskva.

Danske Nicklas Jensen havde tredjesidste stav på pucken, da Jokerit bragte sig foran efter knap fire minutters spil, inden russerne fik udlignet kort tid efter. Kampens spiller må være den finske målmand Karri Ramo, der nappede ikke mindre end 81 skud - endnu en rekord - i løbet af kampen. Resultatet giver Jokerit en ekstra chance for at avancere i turneringen. Der spilles bedst af syv kampe, og CSKA Moskva fører 3-2 inden lørdagens kamp i Helsinki.

Formel 1: Kevin Magnussen sluttede med niendebedste tid, da han fredag eftermiddag lokal tid afsluttede de første rigtige træningskørsler forud for søndagens sæsonstart i Melbourne.