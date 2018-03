Koreaner var i krise og lavede så hole-in-one

Golf: Sydkoreaneren Eun-Hee Ji fandt præcisionen frem i rette tid, da hun blev presset på sidste runde af LPGA Tourens Det forspring på fire slag, hun begyndte dagen med, var skrumpet til bare et enkelt, da Eun-Hee Ji stod ved teestedet til 14 hul og tog sit 7-jern op af tasken. Det var den rigtige beslutning, for bolden hoppede en enkelt gang, da første slag ramte green, og trillede derefter i hullet. Det hole-in-one bragte føringen tilbage på tre slag, så der var råd til at sætte et enkelt over styr i forhold til amerikanerne Cristie Kerr og Lizette Salas undervejs mod klubhuset. Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz var blandt de spillere, der delte placeringen som nr. 65.

Basketball: Det kan godt være, at LeBron James er 33 år, men han er stadig suveræn på en basketballbane. 37 point, 10 rebounds samt 8 assister blev det til for LeBron James, da hans hold, Cleveland Cavaliers, slog Brooklyn Nets. Ifølge Reuters var 427. gang i karrieren, at basketballprofilen scorede 30 point eller mere i en kamp. LeBron James passerede 2.000 point i sæsonen for 10. gang i karrieren og understreger sin fremtidige legendestatus, da det tidligere er Karl 'The Mailman' Malone og Michael 'Air' Jordan, der har præsteret det.

Tennis: 21 år efter, at hun første gang spillede turneringen i Key Biscayne, havde Venus Williams stadig masser af energi til at juble, da hun havde slået hollænderen Kiki Bertens i 3 runde af turneringen i Miami. 5-7, 6-3, 7-5 blev resultatet af maratonmatchen, som Venus Williams vandt, selv om hun satte en 5-0-føring over styr i første sæt og var bagud 3-5 i tredje. Den 37-årige amerikanerne møder i næste runde den forsvarende mester, Johanna Konta, der avancerede noget lettere med 6-2, 6-1 over belgiske Elise Mertens.

Ishockey: Winnipeg Jets med danske Nikolaj Ehlers på holdet har sikret sig en plads i slutspillet om Stanley Cup-trofæet i NHL. Canadierne slog på hjemmebane topholdet i Western Conference, Nashville Predators, 5-4 efter straffeslag. Nikolaj Ehlers fik 16 minutter på banen uden at komme på pointtavlen.

Tennis: 5. seedede Juan Martin del Potro vandt sin 13 kamp i træk, da argentineren oven på sejren i Indian Wells nu er gået til fjerde runde i Miami Open med 6-2, 6-2 over japaneren Kei Nishikori. 2. seedede Marin Cilic fra Bosnien er også videre med 7-5, 7-6 over canadieren Vasek Pospisil, mens den 3. seedede bulgarer, Grigor Dimitrov, er ude med nederlag til franske Jeremy Chardy på 6-4, 6-4.

Golf: Bubba Watson blev suveræn vinder af VM i hulspil, da finalen blev stoppet efter 12 huller. På det tidspunkt havde den 39-årige amerikaner vundet 7 af de spillede huller, så Kevin Kisner havde ingen muligheder for at indhente sin landsmand, der dermed vandt titlen for anden gang. Forinden havde Bubba Watson slået Justin Thomas over 16 huller i semifinalen og var på intet tidspunkt af sidstedagen bagud.