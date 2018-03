Islands regering følger engelsk eksempel og boykotter VM i Rusland efter giftangreb

Fodbold: Danmark møder i aften Chile i Aalborg i den sidste venskabskamp, inden landstræner Åge Hareide udtager sin bruttotrup til VM. En kamp, der blandt andet skal bruges på at teste en taktik, som kun skal anvendes som nødløsning ved sommerens slutrunde. Hareide har forud for kampen forklaret, at landsholdet vil forsøge sig med en del lange bolde mod angriber Andreas Cornelius. Præcis som det skete i stor stil i efterårets 4-0-sejr i Parken over Polen.

Cykling: Verdens mest vindende professionelle cykelhold de seneste år, Quick-Step, får endnu en dansker tilknyttet. Det belgiske hold har nemlig skrevet kontrakt med U23-europamesteren i enkeltstart, Kasper Asgreen, som fra 1. april skifter fra det danske kontinentalhold Virtu Cycling.

Kasper Asgreen endte på det danske hold, efter han i første omgang troede, at han havde sikret sig en plads på et World Tour-hold i 2018-sæsonen. En aftale, som sidenhen gik i vasken. Nu får han så sin chance på Quick-Step, hvor han også bliver kollegaer med sportsdirektør Brian Holm og rutinerede Michael Mørkøv. Asgreen kommer efter planen allerede til at køre sit første World Tour-løb for Quick-Step i den kommende uge.

Ishockey: Mens der i aften bliver taget hul på semifinalerne i Metal Ligaen, er man i Frederikshavn gået på jagt efter en ny træner, efter kontrakten med Mario Simioni er blevet ophævet. Simioni vandt sidste år bronze med Frederikshavn White Hawks i sin debutsæson, men nordjyderne måtte i denne sæson se sig slået i fire kampe i slutspillet af ærkerivalerne Aalborg Pirates.

Formel 1: Var man stået tilpas tidligt op søndag til at overvære Kevin Magnussens overhaling af Max Verstappen kort efter starten på Australiens grandprix, oplevede man et særsyn. Det blev nemlig kun til fem overhalinger i direkte dueller i løbet af de 58 omgange. Formel 1's sportsdirektør, Ross Brawn, har efterfølgende anerkendt at løbet havde for få overhalinger, og Formel 1 har et stort arbejde at gøre med at få flere overhalinger ind i sine løb fremover, hvis man vil holde på sine fans.