Volvo Ocean Race-arrangører opgiver at finde deltager i live

God formiddag og velkommen til tirsdagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste nyheder netop nu.

Direkte sport i tv Kanal 5 20.00 Fodbold: Danmark-Chile TV 2 Sport 20.30 Ishockey: Herning-Rungsted 02.00 Basketball: New Orleans-Portland TV3 Sport 17.00 Tennis: Miami Open (m) 17.50 Fodbold: Rusland-Frankrig 19.50 Tennis: Miami Open (m) 20.45 Fodbold: Belgien-Saudi Arabien 22:45 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Tyskland-Brasilien 01.30 Fodbold: USA-Paraguay 03.05 Ishockey: Edmonton-Columbus 6'eren 21.00 Fodbold: England-Italien Eurosport 17.00 Vægtløftning: EM - 53 kg (k) 19.30 Vægtløftning: EM - 62 kg (m) Vis mere

Sejlsport: Volvo Ocean Race er blevet ramt af et dødsfald på syvende afdeling af kapsejladsen. Her røg den 47-årige brite John Fisher over bord undervejs på strækningen fra Auckland i New Zealand til Itajaí i Brasilien. Ifølge arrangørerne faldt Fisher i bølgerne 2.250 kilometer fra land vest for Cape Horn i ni grader koldt vand. Efter 12 timers redningsaktion har arrangørerne og redningshold nu opgivet at finde briten i live.

»Besætningen gjorde alt, hvad de kunne for at finde John, hvilket omfattede en intens eftersøgning i stormende forhold. Nu, hvor vejrudsigten forværres, og natten falder på, har holdet taget den vanskelige beslutning at søge mod land 1.930 kilometer væk i Sydamerika«, udtalte arrangørerne mandag aften.

»Over en lang årrække har vi lært ’Fish’ rigtig godt at kende, og på trods af faren ved sporten, elskede han at sejle. Han er en af de mest erfarne i besætningen. Han er en dygtig og erfaren sejler, det bedste menneske og en ægte ’Scallywag’«, har Team Sun Hung udtalt efter dødsfaldet i en skriftlig udtalelse. Uheldet skete mandag eftermiddag. På grund af de svære forhold var det ikke været muligt for de seks andre deltagere på båden at navigere hen mod, hvor Fisher faldt i vandet. De befinder sig i stedet mindst 320 kilometer fra stedet i modsatte vindretning, men er ifølge arrangørerne i god behold.

Fodbold: Danmark møder i aften Chile i Aalborg i den sidste venskabskamp, inden landstræner Åge Hareide udtager sin bruttotrup til VM. En kamp, der blandt andet skal bruges på at teste en taktik, som kun skal anvendes som nødløsning ved sommerens slutrunde. Hareide har forud for kampen forklaret, at landsholdet vil forsøge sig med en del lange bolde mod angriber Andreas Cornelius. Præcis som det skete i stor stil i efterårets 4-0-sejr i Parken over Polen.

Ishockey: Mens der i aften bliver taget hul på semifinalerne i Metal Ligaen, er man i Frederikshavn gået på jagt efter en ny træner, efter kontrakten med Mario Simioni er blevet ophævet. Simioni vandt sidste år bronze med Frederikshavn White Hawks i sin debutsæson, men nordjyderne måtte i denne sæson se sig slået i fire kampe i slutspillet af ærkerivalerne Aalborg Pirates.