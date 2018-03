Nyt kæmpeunderskud i Esbjerg

Fodbold: For andet år i træk kommer fodboldklubben Esbjerg fB ud af et regnskabsår med et stort millionunderskud. Således endte 2017 med et underskud på 24 millioner kroner for den vestjyske klub, der endte sidste sæson med at rykke ned i 1. division. Dermed har selskabet EfB Elitefodbold A/S tabt 62 millioner kroner på to år, skriver Ritzau. Til JydskeVestkysten kalder selskabets direktør, Brian Knudsen, regnskabet for utilfredsstillende, men tillader sig alligevel at være optimistisk.

»Vi har forbedret det økonomiske resultat på trods af nedrykning. Men det er klart, at turen ned i landets næstbedste række koster i både sponsorindtægter, tv-penge og på stadion, hvor der kommer færre tilskuere. Omvendt har vi langt færre udgifter til spillere end tidligere. Men samlet er et resultat på minus 24 millioner kroner selvfølgelig ikke tilfredsstillende og heller ikke holdbart i længden«, siger Brian Knudsen.

Esbjerg-klubben ligger for tiden på tredjepladsen i 1. division, hvilket udløser playoff-kampe mod et Superligahold sidst på sæsonen.

Fodbold: Det er umiddelbart to af fodboldverdens mest formstærke hold, der møder hinanden, når Peru og Danmark tørner sammen i begge holds første kamp til VM i Rusland den 16. juni. Peru vandt således natten til onsdag 3-1 i en venskabskamp mod VM-deltagerne fra Island, og dermed er holdet ubesejrede de seneste 12 landskampe - blot én mindre end Danmarks 13. Kampen blev spillet på neutral grund i USA og var peruvianernes anden sejr på fire dage over en VM-deltager, da de vandt 2-0 over Kroatien i lørdags. AaB's Edison Flores spillede en rolle i 3-1 målet, hvor han på næsten Rivaldosk vis hoppede over bolden i feltet, så en fri Jefferson Farfan uhindret kunne cementere sejren.

Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix DeVaugn Akoon-Purcell scorede 19 point for Bakken Bears, da de mod egne forventninger gik videre til semifinalerne i Europe Cup. Arkivfoto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

Basketball: Bakken Bears bliver ved med at tangere danske rekorder denne sæson. I går sikrede de sig på udebane avancement til semifinalerne i Europe Cup i en kamp, klubben selv kalder en »gyser« på deres hjemmeside, selvom de tabte 86-80 til franske Le Portel efter forlænget spilletid. Bakken Bears havde vundet første opgør med 14 point, men sakkede agterud i store dele af aftenens kamp, hvor de i tredje periode var bagud med hele 23 point. Med fire sekunder resterende af sidste periode fik Århus-holdet imidlertid reduceret til 78-64, hvorefter kampen måtte ud i forlænget spilletid. Her blev det franske forspring altså mindsket i en sådan grad, at det danske hold tog den sammenlagte sejr. I semifinalerne 11. og 18. april skal Bakken Bears møde enten italienske Avellino eller Juventus fra Litauen.

Kricket: Både Australiens anfører, viceanfører samt en tredje spiller bliver nu sendt hjem fra Sydafrika, efter de har indrømmet at snyde under weekendens landskamp mod Sydafrika. På et pressemøde tirsdag erkendte direktøren for det australske kricketforbund, James Sutherland, at anfører Steve Smith, viceanfører David Warner og spilleren Cameron Bancroft havde brudt reglerne.

»Det er ikke en god dag for australsk cricket. Det var ikke en del af spillets regler og ikke i spillets ånd«, siger James Sutherland ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De tre spillere bliver sendt hjem, efter at de under landskampen mod Sydafrika forsøgte at manipulere med bolden for at få den til at flyve mere ujævnt. Tv-billeder viste Cameron Bancroft forsøge at gøre boldens overflade uregelmæssig ved at kradse på den ved hjælp af medbragt tape og jord fra banen. Tidligere rygtedes det, at landstræner Darren Lehmann var involveret, men det afviser kricketdirektøren nu.