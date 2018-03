Ukendt tennisspiller rækker ud efter den store sensation i Miami

Tennis: Amerikanske Danielle Collins nærmer sig den helt store triumf i WTA-turneringen Miami Open. Natten til torsdag dansk tid overraskede den 24-årige kvalifikationsspiller, da hun spillede sig frem til semifinalerne med en sejr på 6-2, 6-3 over storfavoritten Venus Williams. Før mødet med den ottendeseedede Williams havde verdensranglistens nr. 93 sendt bl.a. den olympiske mester Mónica Puig ud af turneringen. Nu venter Jelena Ostapenko fra Letland i semifinalen.

Trods sine 24 år har Danielle Collins aldrig tidligere gjort det store væsen af sig på WTA Touren. Amerikaneren indledte året som nr. 167 på verdensranglisten, men den seneste måned er der begyndt at ske ting og sager. For nylig nåede hun ottendedelsfinalerne i Indian Wells, hvilket resulterede i et pænt spring på verdensranglisten. Det var dog ikke nok til at sende hende ind i hovedturneringen i Miami.

I den anden semifinale står amerikanske Sloane Stephens over for Victoria Azarenka fra Hviderusland.

Basketball: LeBron James tangerede natten til torsdag en af legenden Michael Jordans mange rekorder i NBA. Med 41 point for Cleveland Cavaliers førte James sit hold til en sejr på 118-105 over Charlotte Hornets. Dermed nåede 33-årige James op på 866 kampe i træk med et tocifret antal point. Det samme præsterede Michael Jordan for Chicago Bulls i årene fra 1986 til 2001, hvor han var ligaens største stjerne. Mange regner ham fortsat i dag for historiens bedste spiller. LeBron James indledte sin fornemme stime med minimum ti point per kamp i januar 2007.

Håndbold: GOG's mænd skulle bruge en sejr i den sidste kamp i grundspillet for at være sikker på at ende på førstepladsen i den bedste danske række. Men fynboerne tabte skuffende på udebane med 25-27 til Aalborg Håndbold. Dermed røg GOG ned på andenpladsen i grundspillet med 42 point efter 26 kampe. Skjern erobrede førstepladsen med 43 point efter en stensikker sejr på 27-21 ude over HC Midtjylland. Bjerringbro-Silkeborg (BSV) blev treer i grundspillet efter en sejr på 38-28 hjemme over Århus Håndbold. BSV høstede 40 point efter 26 kampe. Der er også blevet fundet en nedrykker fra den bedste række. TM Tønder kunne med blot et enkelt point hjemme mod Ribe-Esbjerg undgå direkte nedrykning, men holdet tabte med 25-35. Dermed rykker Tønder ud af den bedste række. I næste sæson står det også klart, at det bliver TMS Ringsted, som rykker op i den bedste række.

Fodbold: Det danske landshold må ikke undervurdere Australien, når de to hold møder hinanden til sommerens VM. Sådan lyder advarslen fra den tidligere landsholdsmålmand Thomas Sørensen. Den tidligere keeper har et godt kendskab til australsk fodbold, da han afsluttede karrieren med to år hos Melbourne City fra 2015 til 2017. »De (Australien, red) har givet mange hold problemer. Hvis man ikke tager det seriøst og ser bort fra det, så er man dum. Forventningen i Danmark til kampen mod Australien er, at det er den, Danmark skal vinde. »Men i Australien vil man sige det samme«, siger Thomas Sørensen til avisen The Canberra Times. Danmark er havnet i gruppe med Australien, Peru og Frankrig ved VM-slutrunden i Rusland, der starter 14. juni.